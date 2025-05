Was Dynamos Menzel für immer in Erinnerung bleiben wird

Tony Menzel ist gerade einmal 20 Jahre alt. Aber der Youngster hatte großen Anteil an Dynamo Dresdens Aufstieg.

Von Jens Maßlich

Dresden - Das Olympiastadion in Berlin, die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf oder die Veltins Arena auf Schalke: Hat Tony Menzel (20) denn schon realisiert, wo er mit Dynamo Dresden nächste Saison so überall zu Gast ist?

Tony Menzel (20, M.) hat mit dem Aufstieg Momente und Eindrücke gesammelt, die er nie wieder vergessen wird. © imago/Jan Huebner "Ich brauche wahrscheinlich noch ein paar Tage, um zu realisieren, dass wir aufgestiegen sind. So richtig Zeit dafür, darauf klarzukommen, hatte ich noch nicht. Spätestens nach der Saison kann ich reflektieren", erklärt der 20-Jährige: "Tatsächlich ist die Vorfreude riesig, in solchen Stadien zu spielen. Die müssen aber auch zu uns ins Stadion kommen, das ist auch nicht leichter für die. Ich freue mich einfach drauf." 29 Spiele, fünf Tore und vier Vorlagen - stand Menzel im Kader, dann hat er auch bis auf eine Ausnahme immer gespielt. Nicht immer von Beginn an, nicht immer richtig lange, aber er hat seinen großen Anteil zum Aufstieg der SGD in die 2. Bundesliga beigetragen. Dynamo Dresden Wofür zahlreiche Bundesligisten Dynamo beneiden "Ich hätte es am Anfang der Saison auch nicht unbedingt gedacht. Aber umso schöner ist es, dass es so gekommen ist", gibt der Mittelfeldspieler zu. Mitte September beim 3:2-Erfolg im Löwenkäfig in München steuerte der Dresdner Junge gleich zwei Tore bei, rettete zudem in der heißen Schlussphase gleich noch zweimal in höchster Not auf der Linie.

Tony Menzel war ein wichtiger Faktor für Dynamo Dresdens Erfolg