Wird das Dynamo Dresdens Aufstiegswoche?

Dresden - Der 27. Mai 2023 könnte ein schwarz-gelb-historischer Tag werden. Denn nicht nur der BVB will sich nach elf Jahren die Meisterschale schnappen, sondern Dynamo Dresden auch den direkten Wiederaufstieg von der 3. Liga in die 2. Bundesliga perfekt machen.

Selbst bei einem Unentschieden schieben sich Kapitän Tim Knipping (39) und Co., dank des besseren Torverhältnisses, wieder auf den direkten Aufstiegsplatz.

Die Schwarz-Gelben wollen einen ganz entscheidenden Schritt in Richtung 2. Bundesliga machen, bei einem Sieg geht das Team mit zwei Punkten Vorsprung in den entscheidenden 37. Spieltag.

Am vergangenen Wochenende haben die Mannschaften der 3. Liga vorgelegt, Dynamo muss am heutigen Montag als letzte Mannschaft der oberen Tabellenhälfte nachziehen.

Die Konstellation ist ganz einfach: Das Team von Trainer Markus Anfang (48) benötigt noch zwei Siege aus zwei Spielen, dann steht dem großen Fest am Samstag im Rudolf-Harbig-Stadion nichts mehr im Weg.

Gepfiffen wird die Partie von Schiedsrichter Lars Erbst aus Gerlingen in Baden-Württemberg. Für den 28-Jährigen ist es die dritte Saison in der 3. Liga. Ein Dynamo-Spiel hat er noch nie geleitet. Den SVM zweimal in der Vorsaison 0:5 gegen Würzburg und 2:4 gegen Zwickau.

Dynamo kann heute auf eine großen Support bauen, und das trotz des unbeliebten Monatsspiels. Rund 1300 Fans werden in Meppen erwartet. "Da ziehe ich meinen Hut. Du musst ja zwei Tage frei oder Urlaub nehmen, um diese Partie sehen zu können", lobt Trainer Markus Anfang. Zwischen beiden Stadien liegen immerhin 607 Kilometer.

Einer, der am Montag besonders im Fokus stehen wird, ist Ahmet Arslan. Der Goalgetter von Dynamo hat neun Gelbe Karten auf dem Konto, kommt am Abend in Meppen eine hinzu, wäre er für das wohl entscheidende Spiel daheim gegen Oldenburg gesperrt.

Er selbst will spielen wir immer, das sagte er in der Woche im TAG24-Artikel: Neun Gelbe hat er schon! Dynamos Arslan gibt in Meppen trotzdem Vollgas.

Mit jeweils vier Gelben belastet sind Michael Akoto und Max Kulke.