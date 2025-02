Wirrwarr um die 5. Gelbe Karte: Heise fehlt Dynamo doch nicht

Linksverteidiger Philip Heise wird Dynamo Dresden gegen Stuttgart nicht mit einer Gelbsperre fehlen, obwohl er sogar selbst damit gerechnet hatte.

Von Jens Maßlich

Dresden - Fehler passieren - das hatte Dynamos Tim Schreiber (22) nach dem Derby in Aue ja erst so schön gesagt. Den müssen sich auch all jene eingestehen, die Außenverteidiger Philip Heise (33) für die nächste Partie auf die Tribüne setzen "wollten".

Diese Gelbe Karte ist verbrieft. Philip Heise (33, l.) sah sie am 2. Spieltag im Heimspiel gegen Cottbus. © Lutz Hentschel Denn vertraut man diversen Statistikseiten, dann wäre Heise am Samstag beim VfB Stuttgart II gesperrt, da er beim Sachsenderby gegen den FC Erzgebirge demnach seine fünfte Gelbe Karte gesehen hätte. "Ich habe den Ball weggeschossen und war direkt traurig darüber. Deswegen habe ich den Schiedsrichter angeschaut und habe gehofft, dass er mir nicht die Karte gibt. Aber er hat es trotzdem gemacht", gibt auch der 33-Jährige zu, weil er ebenfalls mit einer Sperre gerechnet hatte. In der Nachspielzeit des Derbys hatte der Linksverteidiger nach einem Foul von Aljaz Casar (24) den Ball weggeschossen. Ist nicht erlaubt, und Schiedsrichter Marc-Philip Eckermann (27) bestrafte es auch mit dem gelben Karton. Dynamo Dresden Dynamo-Keeper Schreiber mit Abwehr-Lob und Selbstkritik Da Heise bereits gegen Cottbus (2. Spieltag), in Ingolstadt (13.), in Osnabrück (14.) und gegen Mannheim (18.) verwarnt worden sein soll, war für alle klar: Der Routinier muss in Großaspach passen. "Ich hatte im Spiel schon Angst, dass ich gesperrt bin. Ich habe auch viel gelesen im Kicker. Anscheinend stimmt es aber nicht. Deswegen freue ich mich, dass ich am Samstag bereit sein darf", zeigt sich Heise erleichtert.

Nach dem Stürmerfoul von Ingolstadts Dennis Borkowski (23, l.) führte Philipp Heise (33) den folgenden Freistoß zu schnell aus, sah wohl Gelb. Vermerkt ist diese allerdings nicht. © IMAGO/Stefan Bösl

Philip Heise will sich gegen den VfB Stuttgart II nicht zurücknehmen

Philip Heise am Dienstag beim Training. Der 33-Jährige ist am Samstag nicht gesperrt, er darf in Großaspach gegen die Zweite des VfB Stuttgart ran. © Lutz Hentschel Denn er hat entgegen der vielen Statistiken in Ingolstadt gar keine Verwarnung gesehen - zumindest ist keine auf den Spielberichtsbogen gekommen. In der Statistik des DFB taucht sie nicht auf, sodass Heise auch weiterhin spielberechtigt ist. "Ich weiß nicht einmal, wann ich welche Karte bekommen habe. Ich wusste nur, dass ich vier bekommen hätte", so Heise. Teammanager Justin Löwe (26) klärte ihn aber nach dem Derbysieg schnell auf: "Ich habe mit dem Trainer und 'Leo' Löwe in der Kabine gesprochen, dass ich die fünfte Gelbe Karte habe. Dann hat 'Leo' aber beim DFB nachgeschaut und es stellte sich heraus, das ist gar nicht so." Dynamo Dresden Schon zehnmal umgestellt! Dynamo-Coach Stamm bastelt weiter an der Abwehr So darf Heise auch gegen seinen früheren Arbeitgeber ran. Zurücknehmen will er sich aber nicht: "Ich spiele nicht mit angezogener Handbremse. Wenn ich die Fünfte dann irgendwann hole, dann ist es halt so. Ich werde mich nicht zurücknehmen und auf die Gelben Karten Rücksicht nehmen."