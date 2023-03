Zu viel Neue als Grund für Dynamos Pleite? Anfang: "Das akzeptiere ich nicht!"

Dresden - Viel war es nicht, was Dynamo beim 0:1 im Viertelfinale des Sachsenpokals gegen Zwickau anbot. Es fehlte vor allem am Zusammenspiel und an der Power nach vorn. Gegen einen clever verteidigenden FSV war das am Ende zu wenig. Die SGD fährt jetzt mit zwei Heimniederlagen am Stück zum Kracher nach Osnabrück.