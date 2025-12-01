Entlassung nach Heim-Klatsche: Zweitliga-Schießbude schmeißt wohl Trainer raus

Fürth - Der nächste Krisenklub in der 2. Bundesliga zieht die Reißleine! Greuther Fürth hat nach der Heimpleite gegen den VfL Bochum und den Absturz auf einen direkten Abstiegsplatz offenbar Trainer Thomas Kleine (47) entlassen.

Thomas Kleine (47) ist anscheinend nicht länger Trainer von Greuther Fürth. © Daniel Löb/dpa

Das berichteten die Nürnberger Nachrichten, nach deren Informationen auch Kleines Co-Trainer Milorad Pekovic (48) und Marco Konrad (51) gehen müssen.

Demnach sei das Trio am Montag, also zwei Tage nach der 0:3-Klatsche im Krisenduell gegen das ebenfalls strauchelnde Bochum, freigestellt worden. Eine offizielle Bestätigung des Zweitligisten steht allerdings noch aus.

Kleine war keine sieben Monate lang im Amt gewesen: Anfang Mai hatte er nach der Entlassung von Jan Siewert (43) interimsweise den Trainerposten übernommen und an den letzten beiden Spieltagen den Klassenerhalt gesichert.

Daraufhin war er im Sommer zum Cheftrainer befördert worden, konnte in dieser Saison allerdings keinen Sprung mit der Mannschaft machen.