Bierdusche und ein verliebter Trainer: Die Darmstädter Stimmen zum Aufstieg

Darmstadt - Nach zwei vergebenen "Matchbällen" hat Darmstadt 98 mit einem umkämpften 1:0-Sieg gegen den 1. FC Magdeburg den Aufstieg in die 1. Bundesliga endlich perfekt gemacht.

Die Bierdusche nach dem Spiel hatte sich Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht (49) redlich verdient. © Uwe Anspach/dpa

Die Erleichterung war dementsprechend groß beim lange so souverän führenden Spitzenreiter der 2. Liga. Hatte es doch nach den Niederlagen gegen den FC St. Pauli und in Hannover zuletzt so ausgesehen, als wäre bei den Südhessen das große Nervenflattern ausgebrochen.

Trainer Torsten Lieberknecht (49) hatte sich allerdings auch in den schwierigen letzten zwei Wochen schützend vor die Mannschaft gestellt, Fehler eingeräumt und Optimismus versprüht - und sich dabei selbst ein bisschen verstellt, wie er nach dem Spiel zugab.

"Ich bin komplett leer", sagte der 49-Jährige im Interview mit dem Sender Sky. "Man muss manchmal schauspielern, um seine Mannschaft auf dem Weg zu lassen."

Er lobte das "sensationelle Zusammengehörigkeitsgefühl" und machte den Lilien eine Liebeserklärung.

"Ich hätte nie gedacht, dass ich nach Braunschweig noch einmal so etwas finde, wo ich so komplett mein Herz verloren habe", schwärmte Lieberknecht, der in Braunschweig lebt und vor genau vor zehn Jahren mit Eintracht Braunschweig den Aufstieg schaffte.