Dank Wahnsinns-Schuhen: Lilien machen gegen starkes Magdeburg Aufstieg klar!

Darmstadt - Ganz Darmstadt jubelt: Am vorletzten Spieltag der 2. Liga sicherte sich Darmstadt 98 mit einem umkämpften 1:0 (1:0) gegen den 1. FC Magdeburg den vierten Aufstieg in die 1. Bundesliga !

Darmstadts Schlussmann Marcel Schuhen entwickelte sich gegen Ende zum Mann des Spiels. © Uwe Anspach/dpa

Das goldene Tor erzielte Phillip Tietz in der 38. Minute. Vor allem in der zweiten Halbzeit dominierten die Gäste aber weitgehend das Spiel. Lilien-Keeper Marcel Schuhen wurde zum Mann des Spiels und verhinderte in der 74. Minute mit zwei tollen Paraden den Ausgleich.

Darmstadt hatte schwungvoll begonnen, wirkte aber etwas überhastet. Die Magdeburger ließen ihrer Ankündigung, trotz des erreichten Klassenerhalts nichts herschenken zu wollen, Taten folgen und spielten munter mit. Noch nicht einmal eine Viertelstunde war absolviert, da wurde es auch schon richtig turbulent am ausverkauften Böllenfalltor.

Zunächst umkurvte Tietz nach klasse Zuspiel von Marvin Mehlem FCM-Keeper Tim Boss und wollte ins leere Tor einschieben, aber Daniel Heber klärte auf der Linie (13.). Im Gegenzug war Mohammed El Hankouri auf einmal frei durch, scheiterte allerdings am herausgeeilten Schuhen (14.).

Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit wenig Chancen, in der die Gastgeber schließlich doch in Führung gehen konnten. Emir Karic hatte einen langen Ball auf Tietz im Strafraum geschlagen. Der Goalgetter der Lilien köpfte den mitgelaufenen Tobias Kempe an, die Kugel sprang zurück und Tietz netzte aus kurzer Distanz ein.

Zunächst entschied Schiedsrichter Harm Osmers, dass Kempe beim Zuspiel von Tietz im Abseits gestanden habe. Allerdings hatte der auf dem Boden liegende Heber das Abseits aufgehoben. Korrekte Entscheidung durch VAR Robert Schröder: Treffer zählt, 1:0 für den Tabellenführer (38.)!