Darmstadt 98 hat neuen Stürmer: Schotten-Kante Hornby kommt aus Reims!

In der vergangenen Saison erzielte Fraser Hornby (23) in der belgischen ersten Liga acht Tore. © imago/Belga

Wie die Hessen am heutigen Mittwoch mitteilten, erhält Hornby einen Vertrag bis Juni 2027.

Der 1,95-Meter-Mann ist ein echter Mittelstürmer. Er durchlief die Jugend des FC Everton, ehe er 2020 zu Stade Reims wechselte. Von dort wurde er zweimal ausgeliehen: an den FC Aberdeen nach Schottland sowie in der vergangenen Saison an den belgischen Erstligisten KV Oostende.

Beim Absteiger aus der Jupiler Pro League absolvierte Hornby 21 Partien, in denen er auf acht Toren und zwei Vorlagen kam. Mehrere verletzungsbedingte Pausen verhinderten weitere Einsätze.

"Die Entscheidung für Darmstadt ist mir leichtgefallen. Es ist ein toller und familiärer Verein und ich bin sicher, dass ich mich hier schnell zurechtfinden werde", sagte Hornby der Webseite der Lilien. "Es ist großartig, zukünftig in der Bundesliga zu spielen."