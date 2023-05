Lilien-Coach Lieberknecht gibt bemerkenswertes Interview nach verpasster Aufstiegschance: "Leck mich am A…."

Nach der 1:2-Niederlage seines SV Darmstadt 98 gegen Hannover 96 gab Lilien-Cheftrainer Torsten Lieberknecht ein erstaunliches Interview. © Swen Pförtner/dpa

"Heute nehme ich das gerne auf meine Kappe, dass wir verloren haben. Die Mannschaft soll komplett in Ruhe gelassen werden. Wir wissen, wir haben 34 Spieltage. Darmstadt 98 hat aus meiner Sicht nicht das Recht, heute schon aufzusteigen", erklärte Cheftrainer Lieberknecht nach der ärgerlichen Niederlage in Hannover.

Stark, wie sich der 49-Jährige nach dem eher mauen Auftritt seiner Jungs an den Sky-Mikrofonen sofort vor die Mannschaft stellte und die Situation völlig entspannt einordnete.

"Wir hätten mit mehr Mut, mit mehr Leck-mich-am-Arsch-Haltung spielen müssen", fasste der Pfälzer anschließend noch einmal zusammen.

In einer hitzigen Schlussphase verloren die Südhessen zudem zwei wichtige Leistungsträger für den nächsten Versuch, den Aufstieg in die 1. Bundesliga am kommenden Freitag gegen den 1. FC Magdeburg (18.30 Uhr/Sky) zu fixieren.

Matthias Bader (25) und Braydon Manu (26) sahen jeweils die Gelb-Rote Karte und sind für die folgende Partie gesperrt.