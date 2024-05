Lilien-Transferkarussell: Leistungsträger vor Abflug, Topscorer an der Angel!

Unerfreuliche Entwicklungen gibt es hingegen auf der Abgabenseite. Der wohl beste SVD-Akteur der abgelaufenen Spielzeit, Marvin Mehlem (26), hat bei den Verantwortlichen via Berater Ingo Haspel hinterlegt, dass er sein bis 2025 gültiges Arbeitspapier nicht verlängern möchte. So eine entsprechende Meldung des " kicker ".

Am vierten der derzeitigen Drittliga-Scorerliste (13 Tore, neun Vorlagen in 32 Partien) sollen unter anderem auch der FC Schalke 04 und der 1. FC Kaiserslautern Interesse bekundet haben - nun aber der Zuschlag für die Südhessen vom Böllenfalltor!

Einer der besten Kicker der aktuellen Drittligasaison , Luca Marseiler (27, Viktoria Köln), soll sich einem " fussball.news "-Bericht zufolge mit den Lilien über einen Wechsel grundsätzlich einig sein und noch in dieser Woche seinen Vertrag beim Bundesliga-Absteiger unterschreiben.

Demnach sondiere Haspel bereits den Markt für einen angestrebten Wechsel schon in diesem Sommer. Mehlem selbst möchte unbedingt weiterhin in der Bundesliga seine Schuhe schnüren und nur ungern den Gang in Liga zwei mitgehen.

Durch eine verankerte Klausel in seinem Vertrag könnte der Edeltechniker für eine fixe Ablösesumme von unter zwei Millionen Euro den Verein wechseln - gut möglich, dass ein Mittelfeldklub diese Option zieht.

Weit fortgeschritten seien die Darmstädter darüber hinaus hinsichtlich einer Verpflichtung von Dynamo Dresdens defensivem Mittelfeldmann Paul Will (25).