1:3 bei TSV 1860 München: Waldhof Mannheim kassiert nächste Niederlage

Marcel Seegert hat mit Waldhof Mannheim die nächste Niederlage hinnehmen müssen. © Uwe Anspach/dpa

Der zwischenzeitliche Aufstiegskandidat verlor am Freitagabend beim TSV 1860 München mit 1:3 (0:3).

1860-Kapitän Stefan Lex in seinem letzten Spiel im Stadion an der Grünwalder Straße vor seinem Karriereende (14. Minute) sowie Fynn-Luca Lakenmacher (37.) und Jesper Verlaat (42.) erzielten die Tore für die Münchner. Für Mannheim war Bentley Baxter Bahn per Handelfmeter erfolgreich (84.).

Die erste gute Gelegenheit der Partie hatten die Gäste: Kapitän Marcel Seegert setzte einen Kopfball an die Latte (12.). Danach dominierten die "Löwen".

Die Gastgeber hätten durchaus noch höher führen können, doch Mittelfeldspieler Yannick Deichmann scheiterte gleich zweimal am Pfosten (18./22.).