Günther Gorenzel verlässt TSV 1860 München! Löwen künftig ohne Geschäftsführer?

München - Es hatte sich bereits angedeutet, nun ist der Abschied perfekt. Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel (51) verlässt den TSV 1860 München auf eigenen Wunsch und kehrt in seine österreichische Heimat zurück.

Günther Gorenzel (51) verlässt Deutschland und wechselt zum SK Austria Klagenfurt ins österreichische Bundesland Kärnten. © Matthias Balk/dpa

Das gaben die Löwen am Donnerstagvormittag auf der vereinseigenen Homepage bekannt.

Der Vertrag des 51-Jährigen lief eigentlich noch bis Sommer 2024, wird nun aber in beiderseitigem Einvernehmen vorzeitig aufgelöst, da sich Gorenzel nach fünfeinhalb Jahren in München für eine neue Herausforderung beim SK Austria Klagenfurt entschieden hat.

"Ich bin dankbar für die Zeit, die ich hier erleben durfte und die mich beruflich und als Person sehr geprägt hat. In den vergangenen Jahren habe ich den TSV 1860 München in allen seinen Facetten kennengelernt und eine sehr intensive und arbeitsreiche Zeit mit vielen Erfahrungen erlebt, welche ich nun in das dritte Drittel meiner Laufbahn mitnehme", wird der scheidende Mitarbeiter von den Sechzgern zitiert.



Am Wörthersee übernimmt der gebürtige Grazer den vakanten Posten von Matthias Imhof (55), der als Sportdirektor zum SV Sandhausen gewechselt ist und beim deutschen Zweitliga-Absteiger schon mit zahlreichen Transfers auf sich aufmerksam gemacht hat.

"Die Gespräche waren sehr vertrauensvoll und es war für beide Seiten schnell klar, dass sich unsere Zielsetzung und Visionen für die Weiterentwicklung des Vereins decken", erklärte Austria-Investor Zeljko Karajica (52).