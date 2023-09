Löwen-Misere geht weiter: Kapitaler Bock bringt TSV 1860 auf die Verliererstraße

Ingolstadt - Nach Super-Start ist bei den Löwen irgendwie der Wurm drin! Gegen den FC Ingolstadt verlor 1860 München am Sonnabend trotz Führung mit 1:2. Es war bereits die vierte Niederlage in Folge in einem Liga-Spiel.

Löwen-Keeper Marco Hiller (blaues Trikot) und Ingolstadts Angreifer Pascal Testroet gehen hier unkonventionell zu Werke. © Imago MIS

Dabei hatte alles so gut angefangen. Das Führungstor gelang den Sechzgern dank einer cleveren Freistoß-Variante. Eroll Zejnullahu bediente links an der Mauer vorbei Julian Guttau, der vom Sechzehner aus ins lange Eck einnetzte (23.).

Bis zur Pause hatte München das Spiel im Griff, schien einen Auswärtssieg einfahren zu können, bis dem zur Pause eingewechselten Tim Rieder ein kapitaler Fehler unterlief.

Unbedrängt wollte er den Ball zum Torwart zurückspielen, bediente dabei aber den Ingolstädter Jannik Mause, der sich die Gelegenheit nicht nehmen ließ und zum 1:1-Ausgleich traf (58.). Doch es kam noch dicker für 1860.

In der 78. Minute wurde nach einem Eckball ein Schuss des Ingolstädters David Kopacz tückisch abgefälscht und schlug im Münchner Tor ein - 2:1.

In der Schlussphase mühte sich der TSV 1860, blieb aber ohne Torerfolg.

Nach zwei Siegen zum Start, hat München nun viermal in Folge verloren und rutscht mit nur 6 Punkten aus 6 Spielen gefährlich nah an die Abstiegsränge heran. In einer Woche müssen die Löwen dann zum HFC reisen, spielen wiederum an einem Samstag um 16.30 Uhr.