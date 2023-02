Ex-Löwe Mölders über Krise beim TSV 1860: "Schaum vor dem Mund"

München - Der TSV 1860 München befindet sich in einer heftigen Krise, der Traum vom Aufstieg in die 2. Bundesliga droht einmal mehr zu platzen. Ex-Löwe Sascha Mölders (37) hat zur sportlichen Talfahrt eine klare Meinung.

Das am morgigen Freitag (19 Uhr) anstehende Duell mit dem Halleschen FC sei wie ein Pokalspiel anzugehen. "Sechzig braucht Schaum vor dem Mund und darf nicht davor zurückschrecken, auch mal einen Gegenspieler abzuschrubben."

Die Mannschaft müsse deshalb auftreten wie "Meppen, Oldenburg und Co.": "Gas geben, marschieren, malochen."

Laut dem 37-Jährigen fehle es am "Kämpferherz". "Jeder Sportler kommt mal in die Situation, dass es nicht läuft. Aber dann muss ich als Spieler anders auftreten, Schaum vor dem Mund haben", befand Mölders im Gespräch. Schönspielerei helfe in der aktuellen Situation hingegen nicht weiter. "Damit gewinnst du keinen Blumentopf in dieser Liga."

Der frühere Sechzger hatte im Zuge der blamablen 0:3-Niederlage im Grünwalder gegen den SC Verl in einer Instagram-Story der eigenen Fassungslosigkeit Ausdruck verliehen und die Löwen-Leistung als "an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten" bezeichnet.

Und dennoch: "Ich kenne Markus. Der ist wie geschaffen für solche Situationen wie die, in der Sechzig gerade steckt."

Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel (51), der derzeit auch als Interimscoach agiert, ist gefordert, ein zeitnaher Vollzug allerdings nicht absehbar. Mölders selbst hat zwei "perfekte Kandidaten" auf seiner Liste. "Der eine wurde gerade in Nürnberg freigestellt und heißt Markus Weinzierl." Er wisse allerdings selbst nicht, ob sich der Übungsleiter "die 3. Liga antun würde".

Für die in dieser Phase zwingend notwendige Ruhe könnte vermutlich am ehesten ein neuer Trainer sorgen, die Suche gestaltet sich jedoch schwierig.

Als Beispiel führte er Co-Trainer Franz Hübl (34) an. Dieser sei einst Videoanalyst gewesen, meine nun jedoch, die Akteure bewerten zu können. "Er redet sie schlecht, macht die ganze Kabine wild." Mehr wolle er dazu allerdings nicht sagen, schob Mölders möglichen Nachfragen direkt einen Riegel vor.

Mölders, der laut eigener Aussage mit vielen 1860-Spielern weiter in Kontakt steht, hat aber noch eine weitere Baustelle ausgemacht. "Ich glaube, Sechzig hat ein ganz anderes Problem. Es wollen zu viele Leute ein Wörtchen mitreden - auch in der Kabine."

Daniel Bierofka (44) ist beim TSV 1860 München eine Klublegende. © Matthias Balk/dpa

Als zweite Option brachte der gebürtige Essener die Vereinslegende Daniel Bierofka (44) ins Spiel. Dieser sei "ein emotionaler Mensch, der den Verein liebt und an ihm hängt". Mölders erklärte: "Er könnte der Mannschaft weiterhelfen, weil er vorlebt, was es heißt, Löwe zu sein." Bierofka sei im Team beliebt gewesen, was nun sicherlich wieder der Fall wäre.

Vor allem aber sieht er jeden Sechzig-Kicker in der derzeitigen Situation in der Pflicht. "Als Spieler kann dir doch egal sein, wer an der Linie steht", erklärte er. "Da braucht mir keiner kommen und erzählen, er könne sich nicht konzentrieren, nur weil noch kein neuer Trainer da ist." Die Akteure sollten sich aufs Spielen konzentrieren - und alles reinwerfen.

Sechzig brauche nun "Ergebnisse und Ruhe". Sowie idealerweise einen neuen Trainer, der möglichst "Anfang der kommenden Woche" vorgestellt werde.



In der Liga sind die Münchner inzwischen bis auf den achten Tabellenplatz abgerutscht, sieben der letzten zehn Spiele wurden verloren. Zu zwei Unentschieden gestellte sich lediglich ein Sieg. Es ist eine verheerende Bilanz.

Zu den Aufstiegsrängen fehlen den Löwen, die es derzeit auf 34 Punkte bringen, trotz den vergangenen Wochen und Monaten allerdings lediglich fünf Zähler. Der Spitzenreiter SV Elversberg ist mit 56 Punkten nach inzwischen 23 Partien zwar enteilt, der SC Freiburg II auf dem zweiten Platz (45 Zähler) darf allerdings nicht aufsteigen. Es folgen auf dem Relegationsplatz der SV Wehen Wiesbaden (44) und auf Rang vier als aktueller Nachrücker der 1. FC Saarbrücken (39).