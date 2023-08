Löwen-Pleite gegen Lübeck: Das erwartet 1860-Coach Jacobacci jetzt vom Team

Trotz lautstarker Eingriffe konnte Trainer Maurizio Jacobacci (60) die Niederlage des TSV 1860 München gegen den VfB Lübeck nicht abwenden. © imago/Sven Simon

"Für uns ist das natürlich eine bittere Niederlage", erklärte der Übungsleiter der Münchner auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Partie. "Weil ich glaube, wir sind sehr gut ins Spiel gekommen."

Der frühe Führungstreffer der Löwen, die durch Julian Guttau (23) vor einer gewohnt lautstarken heimischen Kulisse im Stadion an der Grünwalder Straße in der elften Minute des Duells gegen den Aufsteiger vorgelegt hatten, sei laut Jacobacci deshalb auch folgerichtig gewesen - und nach einem "schönen Angriff" seines Teams gefallen.

Bis zu diesem Zeitpunkt ging der angestrebte Plan der Hausherren auch vollends auf. "Wir wollten zehn bis 20 Minuten wirklich Vollgas geben, eine sehr hohe Intensität an den Tag legen", führte der 60-Jährige aus. "Das ist uns eigentlich bis zum Tor gelungen." Doch danach ließen die Löwen nach.

Was ihrem Chef an der Seitenlinie natürlich überhaupt nicht gefiel. "Ich verstehe natürlich nicht, wieso man dann das Zepter aus der Hand gibt." Die Folge: Ein Doppelschlag der Gäste, die zunächst durch ein Eigentor von Fabian Greilinger (22) nach einem Eckball in der 31. Minute zum Ausgleich kamen und vier Minuten später durch Tarik Gözüsirin (22) in Führung gingen.

Ab diesem Moment habe man dann "das Zepter wieder in die Hand genommen" - gereicht hat das allerdings nicht.