Rückkehr in die Heimat: 1860 München lässt U19-Nationalspieler ziehen!

München - Sieben Jahre war Nathan Wicht (19) beim TSV 1860 München am Ball, nun wird er die Löwen verlassen und in seine Heimat zurückkehren. Der Mittelfeldspieler hat sich mit dem Verein auf eine Vertragsauflösung geeinigt.

Nathan Wicht (19) verlässt die Sechzger und geht in die Schweizer Super League. © IMAGO / Lackovic

Der U19-Nationalspieler der Schweiz wechselt zur kommenden Saison in sein Heimatland, wie der Drittligist am Mittwoch auf seiner Homepage bekannt gab.

Trotz der Auflösung wurde im Rahmen des Transfers eine Vergütung für den TSV vereinbart, hieß es weiter. Über die genauen Details des Deals vereinbarten die Parteien hingegen Stillschweigen.

"Ich habe seit der U13 für den TSV 1860 München gespielt. Ich bin äußerst dankbar für die sehr gute Zeit, die ich in München verbringen durfte und die hervorragende Ausbildung im BayWa-Nachwuchsleistungszentrum", erklärte Wicht im Statement des Klubs.

Und er fügte an: "Jetzt beginnt für mich in meiner Heimat ein neues Kapitel, auf das ich mich sehr freue, und zugleich weiß ich sehr zu schätzen, dass mir die Verantwortlichen beim TSV 1860 dafür den Weg freigeräumt haben."

Laut dem Portal sechzger.de soll es sich beim Abnehmer um den FC Luzern handeln, wo Wicht unter anderem auf den deutschen Ex-Nationalspieler Max Meyer (27) sowie den früheren RBL- und Lautern-Keeper Marius Müller (29) treffen würde.

Der Rechtsfuß kam 2016 aus der Jugend der SpVgg Unterhaching an die Grünwalder Straße und feierte bereits in der Saison 2021/22 sein Debüt in der 3. Liga für die Profis.