Gelingt TSV 1860 gegen Zebras die Wende? Trainer Jacobacci: "Geht nicht um Namen"

München - Ein Sieg in den vergangenen zwölf Spielen der 3. Liga , drei Unentschieden und acht (!) Pleiten: Die Formkurve des TSV 1860 München zeigt steil nach unten. Gelingt gegen den MSV Duisburg endlich die ersehnte Wende?

Maurizio Jacobacci (60) soll den TSV 1860 in die Spur bringen. © Peter Kneffel/dpa

Laut Sechzig-Übungsleiter Maurizio Jacobacci (60), der am zurückliegenden Spieltag mit einer knappen Niederlage gegen den FC Viktoria Köln denkbar schlecht in seine Zeit bei den Löwen gestartet war, erwartet die Münchner ein "schwieriges Spiel".

"Es ist eine erfahrene Truppe, die eine sehr gute Qualität hat", lobte Jacobacci den Gegner bei der Pressekonferenz zum Spieltag. Entscheidend sei deshalb, keine Angst vor der Aufgabe zu haben.

Seine Mannschaft reise zwar mit Respekt nach Duisburg, aber keinesfalls mit Furcht. "Wir müssen überzeugt sein von unserer Qualität und einen Schritt vorwärts machen wollen." Es gelte, den Zebras am Samstagnachmittag (14 Uhr) Paroli zu bieten, "um ein positives Resultat" einfahren zu können - und derzeit dringend benötigte Punkte.

Die verheerende Bilanz der vergangenen Wochen und Monate spricht eine deutliche Sprache, die Löwen sind schon lange kein ernstzunehmender Aufstiegskandidat mehr. Mit derzeit 35 Zählern liegt der Verein nur noch auf dem achten Platz der Tabelle. Der Sprung in die 2. Bundesliga ist in weite Ferne gerückt. Jacobacci soll die Wende einleiten. Wofür es am Ende reicht? Unklar!



Gegen Duisburg muss der Italiener auf Tim Rieder (29) und Erik Tallig (23), die mit jeweils schweren Knieverletzungen lange ausfallen, sowie Jesper Verlaat (26), der eine Gelbsperre abzusitzen hat, verzichten. Ein erheblich verändertes Löwengesicht gegen die Zebras scheint möglich, Details zur Aufstellung ließ sich Jacobacci allerdings nicht entlocken.