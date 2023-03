Wieder kein Dreier der Löwen! 1860 krallt sich Punkt gegen Elversberg

Wieder kein Sieg für die Löwen! Der TSV 1860 München hat gegen die SV Elversberg am 27. Spieltag der 3. Liga im Grünwalder Stadion ein Unentschieden verbucht.

Von Jan Höfling

München - Wieder kein Sieg für die Löwen! Der TSV 1860 München hat gegen die SV Elversberg am 27. Spieltag der 3. Liga aber immerhin ein Unentschieden verbucht. Am Ende stand ein 1:1 (1:1)-Remis zu Buche.

Marco Hiller (r.) war als Keeper des TSV 1860 München oft gefordert. © imago/eibner Die Rollenverteilung war vor der Partie im Stadion an der Grünwalder Straße am Dienstagabend klar - und der Tabellenführer aus Elversberg, der beste Aussichten auf den Sprung in die 2. Bundesliga hat, untermauerte selbige wenig überraschend sofort. Während bei den tief stehenden Hausherren der Respekt zu Beginn stark spürbar war, übernahmen die Saarländer die Kontrolle über Ball und Spiel.

Ein ums andere Mal stand deshalb Sechzig-Keeper Marco Hiller im Fokus. Der Schlussmann hielt dabei, was zu halten war. Einen Schussversuch von Robin Fellhauer, der von Nick Woltemade halbrechts im Strafraum mit einem sehr feinen Steckpass bedient worden war, konnte er zur Ecke klären (10. Minute). TSV 1860 München Schock für TSV 1860: Erik Tallig erleidet schwere Knieverletzung! Nur Augenblicke später war Hiller nach ebenjener einmal mehr gefordert: Woltemade war nahe dem Elfmeterpunkt an das Leder gekommen und hatte aus der Drehung abgezogen. Der Keeper behielt aber auch in dieser Szene die Oberhand (11.).

Löwen-Coach Maurizio Jacobacci versuchte an der Seitenlinie derweil alles, auch die Fans machten sich lautstark bemerkbar. Dennoch kam es wenig später, wie es angesichts des Spielverlaufs kommen musste: Nach einer Ecke von der rechten Seite, diesmal von Jannik Rochelt getreten, setzte sich Nico Antonitsch, der erst im Januar aus Ingolstadt gekommen war, am kurzen Fünfereck im Luftduell gegen Fynn Lakenmacher durch und köpfte den Ball zur 1:0-Führung ein (18.).

TSV 1860 München gegen SV Elversberg: Tabellenführer lässt beste Chancen liegen - Remis gegen Löwen

Wieder kein Sieg! Der TSV 1860 München hat am 27. Spieltag der 3. Liga gegen die SV Elversberg aber zumindest ein Remis eingefahren. © imago/Sven Simon Die Antwort der Jacobacci-Truppe ließ im Anschluss zunächst erst einmal auf sich warten, folgte aber in der 34. Minute - und zwar komplett aus dem Nichts. Nach einer kurz ausgeführten Ecke wollte Joseph Boyamba das Leder von der rechten Seite mit links scharf vor den Elversberger Kasten von Nicolas Kristof befördern. Der Ball wurde dabei allerdings immer länger und länger, segelte an Mit- sowie Gegenspielern vorbei und schlug in der langen Ecke zum schmeichelhaften 1:1 in den Maschen ein (34.). Es war die erste echte Torchance der Münchner in einem bis dahin einseitigen Aufeinandertreffen! Auch im zweiten Durchgang bestimmten die Gäste über weite Strecken das Geschehen, ließen aber beste Möglichkeiten zur erneuten Führung liegen. TSV 1860 München 1860 München seit sechs Spielen sieglos! Löwen-Trainer Jacobacci: "Es geht nur miteinander!" So vergab unter anderem Rochelt nach einem Pass von Woltemade, der vor 15.000 Fans ein äußerst starkes Spiel machte, im Sechzehner geradezu kläglich (55.). Marcel Correias Kopfball krachte nach einer Flanke von Rochelt nur an die Latte (67.). Und das hätte sich beinahe sogar noch gerächt, als es auf der Gegenseite fast ein zweites Mal aus dem Nichts geklingelt hätte! Ein Schuss von Marius Wörl prallte aber vom rechten Pfosten nur zurück ins Feld (79.). Sechzig war in der Schlussphase besser im Spiel und erarbeitete sich endlich gute Chancen, konnte aus diesen allerdings kein Kapital mehr schlagen.

TSV 1860 München: Sieglosserie der Löwen dauert an! Klappt es gegen den FC Erzgebirge Aue?

Von den spielerisch über weite Strecken der Partie unstrittig unterlegenen Hausherren, die nach nunmehr acht (!) sieglosen Ligaspielen in Folge auch unter der Leitung von Jacobacci auf das so dringend benötigte Erfolgserlebnis warten, kam alles in allem im zweiten Durchgang zwar etwas mehr, im Endeffekt allerdings einfach zu wenig, um drei Zähler verdient zu haben. Als Nächstes steht für die Münchner nun am kommenden Samstag (14 Uhr) das Kräftemessen mit Erzgebirge Aue an.

Statistik zum Spiel zwischen dem TSV 1860 München und dem SV Elversberg in der 3. Liga

27. Spieltag

TSV 1860 München - SV Elversberg 1:1 (1:1)

Aufstellungen TSV 1860 München: Hiller - Deichmann, Morgalla, Verlaat, Steinhart - Moll, Wörl, Lex (58. Kobylanski), Vrenezi, Boyamba (80. Skenderovic) - Lakenmacher (58. Bär) SV Elversberg: Kristof - Fellhauer, Antonitsch, Correia, Neubauer - Jacobsen (76. Dürholtz), Sahin, Feil, Rochelt (80. Bobzien) - Woltemade, Schnellbacher (89. Pinckert) Schiedsrichter: Christian Ballweg (Zwingenberg) Zuschauer: 15.000 Tore: 0:1 Antonitsch (18.), 1:1 Boyamba (34.) Gelbe Karten: Vrenezi, Deichmann, Moll, Skenderovic