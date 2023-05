Letzte Ausfahrt Relegation: Wurstelt sich der VfB in einer Saison mit vier Trainern durch?

Stuttgart - Sebastian Hoeneß (41) versprühte gleich wieder Optimismus. Noch vor wenigen Wochen, so der vierte Trainer des VfB Stuttgart in dieser Saison, sei die Relegation "eine sehr lukrative Möglichkeit" gewesen.

Sebastian Hoeneß (41) ist der "festen Überzeugung", dass der VfB Stuttgart gegen den HSV als Sieger aus der Relegation hervorgeht. © Tom Weller/dpa

So weit weg schien schließlich der direkte Klassenerhalt. Was Hoeneß verdeutlichen wollte, war klar: Der Rückschlag am letzten regulären Spieltag soll den VfB nicht allzu sehr erschüttern. Die verpasste Chance auf einen rettenden Tabellenplatz soll dagegen schnell abgeschüttelt und die nun anstehende Gelegenheit gegen den Hamburger SV mit Ex-Trainer Tim Walter (47) ergriffen werden.

Am Ende soll das Ziel stehen, das den VfB seit Saisonbeginn begleitet: der Klassenerhalt, egal wie.

"Wir haben die feste Überzeugung, dass wir alles mitbringen, um am Ende als Sieger aus den beiden Duellen zu gehen und in der Liga zu bleiben", sagte Hoeneß.

Am Donnerstag (20.45 Uhr/Sky und Sat.1) steht der erste Nervenkitzel gegen den Aufstiegsfavoriten der zweiten Liga im eigenen Stadion an. Vier Tage später fällt beim einstigen Erstliga-Rivalen im Norden die Entscheidung.

Ein Saisonabschluss mit Drama?