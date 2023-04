Labbadia-Aus offiziell! VfB Stuttgart trennt sich von Trainer, Nachfolger steht bereits fest

Bruno Labbadia (57) ist nicht mehr Trainer des VfB Stuttgart. © Andreas Gora/dpa

Die Nachfolge des gebürtigen Darmstädters, der den Verein erst im Dezember des vergangenen Jahres übernommen hatte, tritt Sebastian Hoeneß (40) an. Das teilte der akut abstiegsgefährdete Bundesligist am späten Montagnachmittag mit.

"Wir danken Bruno Labbadia für die geleistete Arbeit. Wir haben Bruno im vergangenen Dezember verpflichtet, weil wir fest davon überzeugt waren, mit ihm eine Trendwende einleiten zu können", erklärte der VfB-Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle (48) im Zuge der offiziellen Verkündung.

Labbadia habe zwar von seinem ersten Tag an "mit großem Einsatz und großer Leidenschaft mit der Mannschaft gearbeitet", führte Wehrle aus. Leider habe sich dies jedoch nicht "in Form von Punkten ausgezahlt". "Letztlich sind wir zu der Erkenntnis gelangt, dass wir einen neuen Impuls brauchen."

Für diesen soll in Bad Cannstatt Hoeneß sorgen.

Der 40-Jährige habe laut Wehrle in seiner bisherigen Karriere bereits "wichtige Erfahrungen in der Bundesliga gesammelt" und kenne darüber hinaus als Übungsleiter den Nachwuchs- und den Übergangsbereich sehr gut. Denn: Der neue starke Mann an der Seitenlinie der Stuttgarter war unter anderem im Nachwuchsbereich von RB Leipzig und des FC Bayern München tätig.



Die Verantwortlichen der Schwaben sind sich demnach sicher, mit Hoeneß den richtigen Trainer für die anstehenden Herausforderungen gefunden zu haben. Ebenjener werde mit den VfB-Spielern "diese schwierige Situation meistern".