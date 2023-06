Wildert der VfB Stuttgart beim Vizemeister? Rückkehrer soll Kasten dicht machen!

Stuttgart/Dortmund - Dem Abstiegsgespenst ist der VfB Stuttgart noch mal gerade so entkommen, doch für die nächste Spielzeit stehen Veränderungen an. Dass sich der Relegations-Teilnehmer im Tor neu aufstellen möchte, hat sich bereits zum Saisonende angedeutet. Nun soll ein alter Bekannter in den Fokus der Schwaben gerückt sein.