Nationenwechsel wohl fix! Deutscher U21-Europameister spielt bald für ein anderes Land

Bremen - Bundesligaprofi Mitchell Weiser (30) will zukünftig offenbar für die algerische Fußball - Nationalmannschaft spielen!

Für mich war es immer ein großes Ziel, ein großes Turnier zu spielen. Und ich glaube, dass ich da mit Algerien bessere Chancen habe. Ich will in meiner Karriere so viel wie möglich mitnehmen."