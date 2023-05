Werder Bremen bietet Fans nach Pyro-Eklat Ticketerstattung an

Zahlreiche Bayern-Fans zündeten beim Auswärtsspiel gegen Werder eine große Menge Pyrotechnik im Gäste-Block. Einige darunter liegende Reihen mussten zeitweise geräumt werden. © Marcus Brandt/dpa

"Alle Besucher:innen, die von der Teilräumung in der zweiten Halbzeit betroffen waren, haben die Möglichkeit, sich die Kosten für die Eintrittskarten erstatten zu lassen", erklärte der Verein am Montag in einer Mitteilung.

Betroffen waren demnach die Reihen 17 bis 24 in den Blöcken 100 bis 108 in der Westkurve des Bremer Weserstadions.

Grund für die Teilräumung war eine große Menge Pyrotechnik, die im darüber liegenden Gästeblock von den Bayern-Anhängern gezündet worden war.

"Eine entsprechende Situation sieht eine Teilräumung der betroffenen Bereiche vor, sofern Gefahr durch das Runterfallen von Gegenständen insbesondere durch das Abbrennen von Pyrotechnik besteht", erläuterte der Klub dazu.

Zuschauer, die die Tickets direkt bei Werder gekauft haben, sollen sich per Mail (tickets@werder.de) beim Ticketcenter der Grün-Weißen melden.

Besucher, die über den "Weser-Kurier" an die Tickets gekommen sind, sollen sich an die jeweilige Verkaufsstelle wenden. Die Erstattung ist dabei jeweils nur an die Käufer der Tickets möglich.