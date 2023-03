Vorfälle im Stadion: Bundesligist warnt vor K.o.-Tropfen!

Bremen - Vorsicht beim Stadionbesuch! Eigentlich kennt man diese fiese Masche vor allem aus dem Club oder der Kneipe, doch auch in den Fußballtempeln ist die Gefahr durch K.o.-Tropfen offenbar präsent.

Im Weserstadion soll es zuletzt zwei Verdachtsfälle gegeben haben. © Carmen Jaspersen/dpa

So hat der SV Werder Bremen seine Fans im Vorfeld des Bundesliga-Heimspiels gegen Bayer 04 Leverkusen am Sonntagnachmittag (17.30 Uhr) in Zusammenarbeit mit dem "AK Awareness" vor der Bedrohung gewarnt.

Zuletzt sei es in der Ostkurve des Weserstadions zu zwei Verdachtsfällen gekommen, auch im Umkreis der Arena habe es Zwischenfälle gegeben.

Der Verein wolle daher "auf eine Zunahme der Vorfälle auch im Umfeld des Stadions, dem Bremer Viertel, das nicht zuletzt vor und nach Heimspielen am Osterdeich bei Fans beliebt ist, aufmerksam machen", hieß es auf der Homepage der Norddeutschen.

Die laut dem Info-Thread des "AK Awareness" zumeist geruchs- und farblosen Tropfen schmecken leicht salzig und werden den Opfern häufig in Getränke oder auch in Speisen gemischt.

Als K.o.-Mittel werden verschiedene, sedierend wirkende Substanzen benutzt, derzeit allerdings vor allem die Partydroge GHB bzw. GBL. Die Betroffenen sollen so nicht selten im Rahmen von Raub- oder Sexualdelikten betäubt und wehrlos gemacht werden.