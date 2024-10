Werder-Legende Dieter Burdenski im Alter von 73 Jahren gestorben

Werder Bremen trauert um seinen Ehrenspielführer und Rekord-Bundesligaspieler Dieter Burdenski. Der Ex-Profi verstarb am Mittwoch im Alter von 73 Jahren.

Von Robert Stoll

Bremen - Trauer an der Weser! Dieter Burdenski, Ehrenspielführer und Rekord-Bundesligaspieler von Werder Bremen, ist am Mittwoch im Alter von 73 Jahren verstorben. Dies teilte der Verein am Abend mit.

Werder-Bremen-Legende Dieter Burdenski ist am Mittwoch im Alter von 73 Jahren verstorben. © Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa "Die Nachricht von seinem Tod schockiert uns und macht uns tieftraurig", teilte Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender Hubertus Hess-Grunewald (63) mit. "'Budde' hat unsere Mannschaft zwei Jahrzehnte lang geprägt und gehört zweifellos zu den größten Werder-Spielern aller Zeiten. Wir alle haben ihn für seine Zuverlässigkeit, seine stets positive Einstellung zum Leben, seine Leidenschaft für Werder, aber auch seinen kritischen Geist sehr geschätzt. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie." Für die Bremer ist der Verlust ihres Rekordspielers der zweite schwere Schlag binnen kürzester Zeit. Erst Mitte August war der jahrelange Werder-Manager Willi Lemke (†77) verstorben. "'Budde' war in den verschiedenen Funktionen, die er über 50 Jahre bei Werder innehatte, ein wichtiger Wegbereiter für den Erfolg in unserem Verein. In den letzten Jahren verantwortete er die Traditionsmannschaft von Werder und hat diese durch seinen unermüdlichen Einsatz zu einem wichtigen Aushängeschild unseres Clubs gemacht", ergänzte Klaus Filbry (57), Vorsitzender der Geschäftsführung. "Wir sind unsagbar traurig, verlieren wir mit Budde nicht nur einen großen Werderaner, sondern auch einen tollen Menschen." Werder Bremen Vom Heilsbringer zum Mega-Flop: Werder schmeißt Königstransfer Keïta raus! Am Samstag war der ehemalige Keeper bei der 0:1-Niederlage der Bremer gegen den SC Freiburg sogar noch im Stadion.

Dieter Burdenski ist Rekordspieler von Werder Bremen