Hole-in-one-Wahnsinn beim Golf!

Augusta (USA) - Großer Sport auf der Golfwiese! Anlässlich des ersten Major-Turniers des Jahres in Augusta im US-Bundesstaat Georgia dürfen sich die geneigten Golf-Liebhaber auf ein Event der Extraklasse freuen. Doch bevor der eigentliche Wettkampf beginnt, kamen die Fans beim traditionellen Par-3-Contest bereits in den Genuss eines unvergesslichen Highlights.