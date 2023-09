Hammerstrafe! Sport-Star wegen Dopings für 162 Spiele gesperrt

Er hat allen Grund, den Kopf hängenzulassen: J.C. Mejia (27) wurde für 162 Spiele gesperrt. © John Fisher / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Schon zum zweiten Mal wurde der Baseball-Profi aus der Dominikanischen Republik dabei erwischt, dass er leistungssteigernde Substanzen zu sich nahm: Ein Dopingtest schlug positiv auf das anabole Steroid Stanozolol an, wie ESPN berichtete.

Da es sein zweites Vergehen war, kassierte der 27-Jährige eine Sperre von sage und schreibe 162 Spielen.

Doch so schlimm, wie es klingt, ist das im Baseball nicht: Die 162 Spiele entsprechen genau der Anzahl an Partien, die eine Mannschaft in der Regular Season bestreitet. Mejia kassierte also eine Sperre von einem Jahr - und kann sich glücklich schätzen, nicht in anderen Sportarten unterwegs zu sein, in denen bereits ein Erstverstoß zwei bis vier Jahre Sperre nach sich zieht.

Zudem ist der Dominikaner derzeit verletzt, leidet seit rund einem Monat an einer Entzündung in der rechten Schulter und sitzt so bereits einige Spiele seiner Strafe ab, an denen er ohnehin nicht hätte teilnehmen können.