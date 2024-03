Baby-Drama: Handball-Stars erwarten Zwillinge, doch nur eines der Mädchen kommt lebend zur Welt

Jönköping (Schweden) - Melissa Petrén (30) lacht und küsst ihr Baby, wenige Sekunden später vergräbt sie ihr Gesicht in ihren Händen und beginnt zu weinen. Der schwedische Handball -Star hat im schönsten Moment des Lebens eine der größten Tragödien erlebt.

Melissa Petrén (30) und ihr Mann Josip Cavar (30) erwarteten Zwillinge. Im Juli 2023 kam mit Tochter Siri (l.) aber nur eines der Kinder lebend zur Welt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/melissapetren

Am 23. Februar 2023 verkündete die Nationalspielerin, dass sie und ihr Mann Josip Cavar (30), ebenfalls Handballprofi und Auswahl-Akteur, Zwillinge erwarten. Rund fünf Monate später gab das Ehepaar die Geburt bekannt, zeigte dabei aber nur eines der beiden Kinder, Tochter Siri. Nun ist auch klar, warum.

Erstmals spricht Petrén über das Drama, das sich während der Schwangerschaft ereignete. Der eineiige Zwilling von Siri, ebenfalls ein Mädchen, verstarb in der 18. Woche im Mutterleib.

"Es wird immer eine Wunde in mir sein. Sicher, sie hat in der 18. Woche aufgehört zu leben, aber das ist fast die Hälfte der Schwangerschaft. Ich hatte schon angefangen, mir vorzustellen, wie es weitergehen würde. Ich habe eines meiner Kinder verloren, von dem ich dachte, dass ich es bekommen würde", erklärt sie in einer Reportage des TV-Senders SVT Sport.

Bei einer Ultraschall-Untersuchung wurde dem Traumpaar des schwedischen Handballs mitgeteilt, dass die Zwillinge unter dem TAPS-Syndrom leiden.