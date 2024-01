Handball-EM: Bronze und Olympia-Ticket? Jetzt gilt es für unsere deutschen Jungs!

Köln - Die Enttäuschung nach der Halbfinal-Niederlage gegen Dänemark bei der Handball-EM war für die Deutschen enorm groß. Doch am heutigen Sonntag hat das Team von Trainer Alfred Gislason (64) die große Chance auf einen richtig genialen Abschluss.

Für Spielmacher Juri Knorr (22) und sein Team geht es am Sonntag im Spiel um Platz drei um Bronze und das Olympiaticket für Paris. © Tom Weller/dpa

Denn mit einem Sieg gegen die starken Schweden im Spiel um Platz drei ab 15 Uhr (live in der ARD) kann sich die Mannschaft des Deutschen Handball-Bundes (DHB) nicht nur Bronze sichern, sondern gleichzeitig das Ticket für die Olympischen Sommerspiele diesen Sommer in Paris.

Die Rechnung ist einfach: Normalerweise bekommt der Europameister die direkte Fahrkarte in die Stadt der Liebe. Doch da die beiden Finalisten Frankreich (Gastgeber) und Dänemark (Weltmeister) bereits qualifiziert sind, geht das Ticket an den Bronzegewinner. Schweden oder Deutschland? Das ist am Sonntag die Frage.

