Handball-EM: Deutschlands Traum von Bronze und vorzeitigem Olympia-Ticket geplatzt!

Köln - Sie haben alles versucht, doch die schier übermächtigen Schweden waren einfach zu stark! Deutschlands Handballer haben bei der Heim-EM in Köln im Spiel um Platz drei Bronze und das direkte Ticket für die Olympischen Sommerspiele in Paris verpasst.

Enttäuschte Gesichter: Die deutschen Handballer verpassen bei der Heim-EM Bronze und das vorzeitige Olympia-Ticket. © Tom Weller/dpa

Das Team von Trainer Alfred Gislason (64) unterlag dem Gegner mit 31:34 (12:18). Vor allem die erste Halbzeit wog am Ende zu schwer.

"Wir haben sehr schlecht geworfen in der ersten Halbzeit. Da hatten wir richtig Probleme, kassieren sieben Gegenstöße. Dann traut sich der eine oder andere nicht mehr so richtig, nach vorn zu gehen. Aber dennoch Riesenkompliment an die Mannschaft, die zweite Halbzeit war richtig gut. Wir waren mehrere Male dran", sagte der Coach nach der Partie in der ARD.

"Letztendlich war die zweite Halbzeit phänomenal, wir haben Riesenmoral gezeigt und wir haben eine sehr junge Mannschaft", merkte der Coach noch an.

Auch Kapitän Johannes Golla (26) war wahnsinnig enttäuscht: "Der vierte Platz ist sehr, sehr undankbar. Wir haben uns mit der ersten Halbzeit viel verbaut und standen dann vor einer Herkulesaufgabe. Wir haben alles versucht, aber es hat nicht gereicht", meinte er.

Es sei ein sehr, sehr schlechtes Spiel in der Abschlussquote gewesen. "Wir nutzen vorn die Chancen nicht, es fehlen dann die Wucht und das Selbstbewusstsein. Wir sind am Ende am Torhüter verzweifelt", meinte Golla.

Er sieht dennoch sehr viel Potenzial in der Mannschaft, das in den kommenden Jahren hoffentlich abgerufen werden kann. "Wir haben in dieser Konstellation noch einige Turniere zu spielen. Wir haben einige Junge, die begeistern. Wir sind schon einen Schritt weiter gekommen, aber jeder muss bei sich anfangen und persönlich einen Schritt nach vorn machen. Dann können wir irgendwann die Einzelteile zusammenfügen und eine erfolgreiche Handball-Nation sein", so Golla.

TAG24 berichtete vom Spiel im Liveticker.