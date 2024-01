Handball-EM im Liveticker: DHB-Team führt zur Pause! Sensation bahnt sich an

Köln - Der Traum vom Heim-Titel lebt, im Halbfinale der Europameisterschaft wartet allerdings eine Mammutaufgabe auf die deutschen Handballer . Gegen die übermächtigen Dänen muss das DHB-Team am Freitagabend (20.30 Uhr) also mal wieder über sich hinauswachsen.

In unserem Liveticker halten wir Euch über alle Highlights beider Halbfinalspiele der Handball-EM auf dem Laufenden.

Im Falle des nächsten Sieges würde dann Frankreich im Endspiel warten. "Les Experts" setzten im ersten Halbfinale am frühen Abend nach einem echten Krimi inklusive Verlängerung mit 34:30 gegen Schweden durch.

Dreimal in Folge krönte sich der nordische Nachbar zuletzt zum Weltmeister, ist zudem auch Vize-Olympiasieger - und heiß auf den ersten EM-Erfolg seit 2012.

Es geht weiter in Köln!

Noch 30 Minuten! Hält das DHB-Team dieses Pensum durch?

Deutschland war von Beginn an drin in der Partie, zudem wurde Andi Wolff im Kasten nach kurzer Orientierung von Minute zu Minute stärker. Ohnehin stand die Defensive gut, bekam immer wieder eine Hand an den Ball. Dennoch ist der Weg gegen das dänische Star-Ensemble noch lang.