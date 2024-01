Handball-EM: Deutschland wintermärchenhaft, aber einer sorgt für Pfiffe

Berlin - Die deutsche Handballnationalmannschaft siegte auch in ihrem zweiten Gruppenspiel bei der Heim-EM und bezwang den Außenseiter Nordmazedonien klar mit 34:25.

Der Siegeswille des deutschen Teams steht Julian Köster (23) exemplarisch im Gesicht geschrieben. © ODD ANDERSEN / AFP

Die Ausgangslage war gut. Frankreich spielte gegen die Schweiz nur unentschieden und so war der Weg frei, sich die klare Führung in der Tabelle der Gruppe A zu sichern. Doch als klarer Favorit ist schon so manchem Team gegen den Underdog das Scheitern widerfahren.

Die Deutschen waren gewarnt. Norwegen traf am Samstag als klarer Favorit auf die Jungs der Färöer Inseln. Mit lautstarken Fans und viel Eifer schafften die Nordländer die Sensation und errangen gegen die Skandinavier tatsächlich einen Punkt.

Und dann wäre da noch der Rekord-Weltmeister und der deutsche Gruppengegner aus Frankreich, die gegen die Schweiz ebenfalls nur unentschieden spielten, aber es sich nach der deutschen Dominanz gegen die Eidgenossen sicher auch leichter vorgestellt hatten.

Aber die deutschen Jungs machten keine halben Sachen: Bereits nach sieben Minuten gab es erstmals eine deutsche Drei-Tore-Führung in der Berliner Mercedes-Benz-Arena.