Handball-WM live: Aufatmen! DHB-Star Knorr fit für Schweiz-Duell

Handball-WM 2025 der Männer im TAG24-Liveticker: Turnier-Aus nach üblem Sturz! Die österreichische Nationalmannschaft muss auf Boris Zivkovic verzichten.

Kroatien/Norwegen/Dänemark - Weichenstellung für ein erfolgreiches Turnier! Die deutschen Handballer können mit ihrem zweiten Sieg vorzeitig in die Hauptrunde der Weltmeisterschaft einziehen.

35:28-Erfolg gegen Polen! Das DHB-Team von Chefcoach Alfred Gislason (65) ist mit einem mühevollen Arbeitssieg in die Weltmeisterschaft gestartet. © Sören Stache/dpa Im Duell mit der Schweiz an diesem Freitag (20.30 Uhr) ist die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason (65) klarer Favorit. Im Vorjahr hatte der Olympia-Zweite beide Spiele gegen die Eidgenossen klar für sich entschieden. Außerdem kann das DHB-Team wohl auf Spielmacher Juri Knorr (24) zurückgreifen. Die Knieblessur, die sich der 24-Jährige zum Auftakt gegen Polen zugezogen hatte, scheint nicht so schlimm zu sein. TAG24 berichtet im großen Handball-WM-Liveticker - und hält Euch stets auf dem Laufenden.

17. Januar, 20.12 Uhr: Deutschlands Handballer gegen Schweiz mit Knorr

Deutschlands Handballer können in ihrem zweiten WM-Vorrundenspiel gegen die Schweiz auf Juri Knorr zurückgreifen. Der Spielmacher, der sich beim Auftaktsieg gegen Polen (35:28) eine leichte Knieblessur zugezogen hatte und vorzeitig ausgewechselt worden war, steht im 16-köpfigen Kader von Bundestrainer Alfred Gislason für das Duell mit den Eidgenossen am Freitagabend (20.30 Uhr/ZDF) im dänischen Herning.

Deutschlands Juri Knorr (24) steht im Aufgebot für das kommende Duell mit der Schweiz. © Sören Stache/dpa

17. Januar, 19.33 Uhr: Handball live im Free-TV! ZDF überträgt DHB-Spiel gegen die Schweiz

In rund einer Runde müssen sich Deutschlands Handballer im Nachbarschaftsduell mit der Schweiz behaupten. Doch wo kann man das Spiel schauen? Alle, die kein Pay-TV-Abonnement besitzen, dürfen aufatmen: Die Begegnung zwischen dem DHB-Team und den Eidgenossen wird im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Das ZDF überträgt live aus der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning. Die Übertragung startet mit der Vorberichterstattung um 20.15 Uhr, eine Viertelstunde später folgt der Anwurf.

Alle, die es mit dem DHB-Team halten, können das heutige Spiel ohne zusätzliche Kosten schauen. © Tom Weller/dpa

17. Januar, 18.20 Uhr: Schweiz-Trainer will nicht schon wieder gegen Deutschland spielen

Vorfreude sieht anders aus! Andy Schmid (41) hat keinen Bock auf das WM-Duell mit Deutschlands Handballern. "Ich habe es langsam satt, so oft gegen Deutschland spielen zu müssen. Die Deutschen liegen uns einfach nicht mit ihrer Körperlichkeit. Ich hätte lieber einen anderen Gegner gehabt", sagte der Schweizer Nationaltrainer vor dem Vorrundenspiel am heutigen Freitagabend. Siegchancen rechnet sich Schmid mit den Eidgenossen gegen den Olympia-Zweiten nicht aus. "Wir spielen gegen eine Mannschaft, die vom Halbfinale und einer Medaille spricht. Davon sind wir einiges entfernt", sagte der 41-Jährige und erinnerte an die jüngsten Pleiten: "Wir haben zuletzt zweimal ordentlich auf den Sack bekommen."

Andy Schmid (41) kennt den deutschen Handball aus seiner Bundesliga-Zeit. Auf Duelle mit dem DHB-Team würde der Schweizer aber am liebsten verzichten. © Soeren Stache/dpa

17. Januar, 17.28 Uhr: WM-Aus für Österreichs Rückraumspieler Boris Zivkovic

Während sich das Lazarett der deutschen Handballer zum WM-Auftakt gelichtet hat und Chefcoach Alfred Gislason (65) nahezu auf seinen gesamten Kader zurückgreifen kann, werden die Sorgenfalten der ohnehin schon gebeutelten Österreicher derweil noch tiefer. Nach den Ausfällen von Mykola Bilyk (28) und Janko Bozovic (39) ereilt unsere Nachbarn nun die nächste Hiobsbotschaft, ist mit Boris Zivkovic (32) für einen weiteren Akteur das Turnier gelaufen. Das gab der ÖHB am heutigen Freitag bekannt. "Eine erste Untersuchung zeigte, dass die Knochen nicht betroffen sind. Ein Einsatz bei dieser WM ist dennoch auszuschließen.", erklärte der Verband in einem offiziellen Statement. Ein passender Ersatz wurde bereits gefunden, rückt Lukas Schweighofer (32) in den Kader von Ales Pajovic (46) auf. Am gestrigen Donnerstagabend war Zivkovic während der Partie gegen Katar mit seiner rechten Schulter böse auf das Parkett geknallt, nachdem er zuvor bei einem Sprungwurf die Kontrolle über seinen Körper verloren hatte. Der 32-Jährige musste noch in der ersten Hälfte vom Platz, konnte beim knappen 28:26-Erfolg nicht weiter mitwirken.

Boris Zivkovic (32) musste nach dem üblen Sturz behandelt werden, konnte in der Folge nicht weiterspielen. © Anne-Christine POUJOULAT / AFP

17. Januar, 16.14 Uhr: Knorrs Knie hält Handballer auf Trab

Das Weiterkommen winkt, doch im deutschen WM-Lager in Silkeborg drehte sich am Donnerstag alles um das Knie der Handballnation. Kann Juri Knorr am heutigen Freitagabend gegen die Schweiz spielen oder nicht? "Es sieht positiv aus, dass er uns zur Verfügung steht", sagte Teammanager Benjamin Chatton. Komplette Entwarnung könne man aber nicht geben. Man sei "zuversichtlich, hundertprozentig wissen wir es noch nicht." Ob mit oder ohne Knorr - das Ziel für den zweiten WM-Auftritt auf der deutschen Medaillenmission ist für das DHB-Team unverhandelbar. "Jedes Spiel bei der Weltmeisterschaft ist ein Endspiel. Du nimmst die Punkte mit in die Hauptrunde", unterstrich Linksaußen Lukas Mertens die Bedeutung: "Wir dürfen kein Spiel und keine Minute abschenken. So wie wir es bei Olympia getan haben."

Deutschlands Handballer bangen vor dem zweiten WM-Spiel gegen die Schweiz um Juri Knorr (24). Rückenwind gibt dagegen der souveräne Auftaktsieg gegen Polen. © Sören Stache/dpa

17. Januar, 15.30 Uhr: DHB-Torhüter Wolff warnt Schweiz-Duell

Ob mit Juri Knorr (24) oder ohne den Spielmacher: Für die deutschen Handballer steht etwas anderes als ein Sieg im zweiten WM-Vorrundenspiel gegen die Schweiz und der damit verbundene Einzug in die Hauptrunde nicht zur Debatte. Die DHB-Auswahl geht als klarer Favorit in das Nachbarschaftsduell, in der Knorr trotz seiner beim mühevollen Auftaktsieg gegen Polen erlittenen Knieblessur wohl mitwirken kann. Unabhängig von Knorrs Einsatz warnte Torwart Andreas Wolff (33) vor dem kleinen Nachbarn: "Wir müssen an einigen Stellschrauben drehen, damit wir in den kommenden Spielen souveräner und intelligenter agieren." Der 33 Jahre alte Top-Torhüter weiß um die Gefahren, die auf dem angestrebten Weg in die K.-o.-Phase der Endrunde lauern. "Wenn du ein Spiel verlierst, kann es das schon mit dem Viertelfinale gewesen sein. Du brauchst die Punkte, und darfst dir keinen Ausrutscher erlauben", mahnte Wolff.

Trotz Favoritenrolle: Deutschlands Handball-Torhüter Andreas Wolff (33) mahnte vor der kommenden Partie gegen die Schweiz zu Vorsicht. © Soeren Stache/dpa

17. Januar, 14.56 Uhr: Hauptrunde winkt! DHB-Team gegen die Schweiz gefordert

Zweites Spiel, zweiter Sieg? Deutschlands Handballer peilen gegen die Schweiz den vorzeitigen Einzug in die WM-Hauptrunde an, wollen sich aber nicht von ihren zuletzt deutlichen Erfolgen gegen die Eidgenossen blenden lassen. "Wir können uns nicht auf der Leistung aus der Vergangenheit ausruhen", mahnte Rückraumspieler Julian Köster vor dem Vorrundenduell am Freitagabend (20.30 Uhr/ZDF) in Herning. Bei der Heim-EM im vergangenen Jahr hatte Deutschland im Weltrekordspiel in Düsseldorf 27:14 gewonnen, im vergangenen November gab es in der EM-Qualifikation ein 35:26 in Mannheim. Die guten Erfahrungen in den Partien gegen den Nachbarn dürften, so bekräftigen es Verantwortliche wie Spieler eindringlich, nun nicht zu Leichtsinn führen.

Das DHB-Team von Trainer Alfred Gislason (65) kann mit einem Erfolg gegen die Schweiz vorzeitig das Ticket für die WM-Hauptrunde lösen. © Claus Fisker / Ritzau Scanpix / AFP

16. Januar, 13.01 Uhr: Deutschlands Handballer gegen die Schweiz wohl mit Knorr

Deutschlands Handballer dürfen im WM-Vorrundenspiel gegen die Schweiz auf einen Einsatz von Spielmacher Juri Knorr (24) hoffen. "Es sieht grundsätzlich positiv aus, dass er uns morgen zur Verfügung steht. Hundertprozentig wissen wir aber noch nicht Bescheid. Komplette Entwarnung können wir noch nicht geben", sagte Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton (43) mit Blick auf das Duell am Freitag (20.30 Uhr) in Herning.

Die Knieblessur bei Juri Knorr (24) ist offenbar nicht so schlimm. Die deutschen Handballer dürfen auf einen WM-Einsatz des Spielmachers gegen die Schweiz hoffen. © Sören Stache/dpa

16. Januar, 6.08 Uhr: Deutschlands Handballer bangen vor Schweiz-Spiel um Juri Knorr

Juri Knorr (24) schlug die Hände vor sein schmerzverzerrtes Gesicht und humpelte vom Feld. Die Physiotherapeuten der deutschen Handballer waren sofort zur Stelle und kümmerten sich um das Bein des 24 Jahre alten Leistungsträgers. Wie schwer die Verletzung ist, war unmittelbar nach dem Auftaktsieg gegen Polen noch unklar. Die Sorgen, dass Knorr am Freitag gegen die Schweiz (20.30 Uhr) fehlen könnte, sind groß. "Wir haben die Breite im Kader, aber Juri ist schwer zu ersetzen für uns. Er ist unser Mittelmann Nummer eins. Ich hoffe, dass er nächstes oder spätestens übernächstes Spiel wieder spielen kann", sagte Bundestrainer Alfred Gislason (65). Der Isländer sprach von einem "Schreckensmoment", als Knorr rund 20 Minuten vor Spielende auf dem feuchten Boden ausgerutscht war. Zumindest Knorrs erste Selbsteinschätzung ließ auf eine schnelle Genesung hoffen. "Er hat gemeint, es ist eine Verstauchung. Es sah nicht gut aus. Wenn es nur eine Verstauchung ist, haben wir sehr großes Glück gehabt."

"Ich fand, dass wir in den ersten zehn Minuten ein bisschen überdreht haben. Wir konnten von Glück reden, dass wir zur Halbzeit geführt haben", sagte Gislason nach Abpfiff in der ARD und war mit dem Auftritt nur bedingt zufrieden. So sah es auch Keeper Andreas Wolff: "Mit plus sieben können wir mehr als zufrieden sein. Auftaktspiele sind natürlich schwer, aber mit dem Wie müssen wir uns beschäftigen. Letztendlich ist es ein schönes Ergebnis." Mit Blick auf die Verletzung von Knorr meinte Gislason: "Es war nass. Er rutscht ein bisschen aus. Ich habe ihn gefragt. Er meinte, es ist eine Verstauchung. Ich hoffe, dass es nichts Ernstes ist."

Alfred Gislason darf sich zwar über einen Auftaktsieg freuen, doch wirklich zufrieden konnte er nicht sein. © Sören Stache/dpa

15. Januar, 22.01 Uhr: Deutschland gewinnt zum Auftakt gegen Polen!

Das Spiel ist vorbei! Die deutsche Mannschaft macht es am Ende doch deutlicher, als es lange war, und siegt zum WM-Auftakt mit 35:28 gegen Polen. Uscins wird bester Torschütze mit zehn Treffern, Kapitän Golla wird allerdings als Spieler des Spiels ausgezeichnet.