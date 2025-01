Handball-WM live: Heute geht's gegen unsere Nachbarn! DHB-Team peilt nächsten Sieg an

Harte Arbeit zum Auftakt! Deutschland geht im ersten WM-Match gegen Polen mit einer knappen 15:14-Führung in die Kabine.

Das DHB-Team erwischte einen holprigen Start und offenbarte vor allem in der Defensive immer wieder große Lücken, während der Gegner oftmals Lösungen fand. Vorn verzweifelten Juri Knorr und Co. außerdem am polnischen Keeper Morawski. Lange hatten die Polen daher auch die Nase einen My vorn, doch wenige Momente vor der Pausensirene nagelte Golla den Ball in die Maschen und drehte das Spiel zugunsten der Gislason-Truppe. Entschieden ist damit aber natürlich noch überhaupt nichts, es deutet sich ein echter Krimi an.