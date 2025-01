Handball-WM live: Krimi zum Auftakt? DHB-Team entführt knappe Führung in die Pause

Handball-WM 2025 der Männer im TAG24-Liveticker: Wie startet Deutschland ins Turnier? Zum Auftakt trifft das DHB-Team auf Polen.

Kroatien/Norwegen/Dänemark - Das Warten hat ein Ende! Deutschlands Handballer starten am heutigen Mittwochabend gegen Polen in die Weltmeisterschaft.

Der Titel soll her! Die deutsche Handball-Nationalmannschaft träumt vom großen WM-Wurf. © Fotomontage: Soeren Stache/dpa, Bernd Thissen/dpa, Soeren Stache/dpa Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason (65) ist klarer Favorit, genau wie in den weiteren Gruppenspielen gegen die Schweiz und Tschechien. TAG24 berichtet im großen Handball-WM-Liveticker - und hält Euch stets auf dem Laufenden.

Halbzeit: Deutschland führt zur Pause gegen Polen!

Harte Arbeit zum Auftakt! Deutschland geht im ersten WM-Match gegen Polen mit einer knappen 15:14-Führung in die Kabine. Das DHB-Team erwischte einen holprigen Start und offenbarte vor allem in der Defensive immer wieder große Lücken, während der Gegner oftmals Lösungen fand. Lange hatten die Polen daher auch die Nase einen My vorn, doch wenige Momente vor der Pausensirene nagelte Golla den Ball in die Maschen und drehte das Spiel zugunsten der Gislason-Truppe. Entschieden ist damit aber natürlich noch überhaupt nichts, es deutet sich ein echter Krimi an.

Juri Knorr und seine Kollegen kamen im ersten Abschnitt vor allem über Einzelaktionen zum Zug. © Claus Fisker / Ritzau Scanpix / AFP

29. Minute: Auszeit vom DHB-Team

Gislason nimmt kurz vor der Pause die Auszeit, seine Mannschaft liegt 13:14 hinten. Der Isländer spricht die hohen Anspiele an den Kreis auf Syprzak an, da tun sich seine Jungs in der Verteidigung bislang sehr schwer.

25. Minute: Polen baut den Vorsprung aus

Jetzt scheitert Knorr vorn, was sich hinten direkt rächt! Syprzak netzt ein, Polen zieht auf zwei Treffer weg - 11:13 aus deutscher Sicht.

20. Minute: Harter Kampf zum Auftakt

Polen ist wieder in Unterzahl, aber das DHB-Team macht aus diesen Situationen bislang einfach viel zu wenig. So wirklich will Deutschland nicht in Schwung kommen, immerhin fasst sich Knorr ein Herz und trifft zum 9:9.

Johannes Golla und Co. müssen gegen Polen alles reinwerfen. © Sören Stache/dpa

14. Minute: Deutschland gleicht aus

Es bleibt eng und hart umkämpft! Uscins nimmt den verdeckten Wurf und egalisiert die polnische Führung - 7:7.

10. Minute: Polen mit knapper Führung

Die Gislason-Truppe agiert hier noch etwas glücklos, zwei Pfostentreffer waren schon dabei. Außerdem konnte der polnische Gegner eine zwischenzeitlich sogar doppelte Unterzahl schadlos überstehen - und führt aktuell mit 5:4.

4. Minute: Rasanter Start ins Auftaktmatch

Juri Knorr bringt das DHB-Team direkt in Front, doch auch die Polen sind am Start, holen gleich einen Siebenmeter raus und ziehen gut mit. Jetzt ist Deutschland aber im Vorteil, denn Gebala ringt Golla zu Boden und kassiert eine zweiminütige Zeitstrafe - 2:2.

1. Minute: Das Spiel gegen Polen läuft

Los geht's, der Anpfiff ist ertönt!

Heute Abend steigt das DHB-Team gegen Polen in die Weltmeisterschaft ein. © Sören Stache/dpa

15. Januar, 20.23 Uhr: Deutschland startet gegen Polen in die WM!

In wenigen Minuten steigt die deutsche Mannschaft in der Jyske Bank Boxen gegen Polen ins Turnier ein. Ganz so voll wie gestern beim Gastgeber Dänemark ist die Arena in Herning noch nicht, dafür ist das DHB-Team heiß auf den nächsten Auftaktsieg. Seit 2011 hat die Truppe ihr erstes WM-Match stets gewonnen. Doch die Polen sind nicht zu unterschätzen - und die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft lief eher holprig. Es dürfte also spannend werden - und so ging es auch im anderen Spiel der deutschen Gruppe A zu. Tschechien und die Schweiz trennten sich mit einem 17:17-Unentschieden.

Deutschlands Torwarttrainer Mattias Andersson (r.) spricht vor dem Spiel mit Rune Dahmke. © Sören Stache/dpa

15. Januar, 18.07 Uhr: Portugiese verpasst Handball-WM wegen positiver Doping-Probe

Portugals Spielmacher Miguel Martins verpasst wegen einer positiven Dopingprobe aus dem Vorjahr die Handball-Weltmeisterschaft. Der 27-Jährige wurde von der Endrunde ausgeschlossen, teilte der portugiesische Verband wenige Stunden vor dem Auftaktspiel gegen die USA mit. Der Spieler selbst, der beim dänischen Topclub Aalborg HB unter Vertrag steht, äußerte sich überrascht. "Gestern wurde mir mitgeteilt, dass eine Probe, die ich im Rahmen einer Anti-Doping-Kontrolle abgegeben habe, eine verbotene Substanz enthielt und ich ab dem 14. Januar 2025 vorläufig gesperrt bin. Ich war und bin immer noch zutiefst schockiert über diese Information", schrieb Martins bei Instagram. Dies liegt vor allem daran, dass der positive Test von der EM 2024 in Deutschland stammt und damit bereits ein Jahr zurückliegt. Nach Angaben des Verbandes habe Martins innerhalb der gesetzlichen Frist zu dem Fall Stellung genommen und alle Unterlagen vorgelegt, "die er für angemessen hielt, um die aufgetretene Situation zu klären", heißt es in der Verbandserklärung.

Miguel Martins (M.) wurde kurz vor dem Auftaktspiel der portugiesischen Mannschaft suspendiert. © Tamas Kovacs/MTI via AP/dpa

15. Januar, 10.09 Uhr: DHB-Coach Gislason warnt vor WM-Auftaktgegner Polen

Deutschlands Handballer gehen ihre WM-Auftaktpartie gegen Polen mit gehörigem Respekt an. "Wir müssen sehr, sehr aufpassen", warnte Bundestrainer Alfred Gislason (65) vor der Partie am Mittwochabend (20.30 Uhr) im dänischen Herning. Auf dem Papier ist die Favoritenrolle zwar klar verteilt. Hier das deutsche Team, das nach dem Gewinn der olympischen Silbermedaille mit reichlich Selbstvertrauen zur Weltmeisterschaft gereist ist. Da Polen, der Vizeweltmeister von 2007, der in den vergangenen Jahren nach einem Umbruch nicht an die Leistungen früherer Zeiten anknüpfen konnte. "Insgesamt ist es aber eine Mannschaft, die spielerisch sehr stark ist und eine physisch starke und robuste Abwehr hinstellt, im Angriff sind sie eher klein und wendig", sagte Andreas Wolff (33). Der Torhüter des THW Kiel spielte von 2019 bis 2024 bei Topklub Kielce im deutschen Nachbarland, kennt den polnischen Handball sehr gut. "Dieses Jahr läuft es etwas besser, die Polen sind auf jeden Fall motivierter als zuletzt. Ich spüre, dass sie glauben, gegen uns eine Chance zu haben."

Insbesondere vor dem eigenen Tor stellt sich das DHB-Team von Chefcoach Alfred Gislason (65) auf ein hartes Stück Arbeit ein. © Bernd Thissen/dpa

Der frühere Handball-Nationalspieler Christian Schwarzer fordert von seinen Nachfolgern vor dem WM-Auftakt am Mittwoch gegen Polen (20.30 Uhr) die Besinnung aufs Wesentliche. "Theoretisch musst du den Jungs sagen: Gebt die Handys ab. Nach dem Finale kriegt ihr sie wieder. Um wirklich frei zu sein und sich nicht mit irgendwelchen Dingen zu beschäftigen", sagte der Weltmeister von 2007 bei Sport1. Seit dem bislang letzten deutschen Titelgewinn von 18 Jahren habe sich vieles verändert. "Früher hat man am nächsten Tag in die Zeitung geschaut, aber heute werden Dinge in Bruchteilen von Sekunden in die Welt getragen. Das ist die größte Herausforderung, sich davon nicht ablenken zu lassen", sagte der 55-Jährige.

Fordert Konzentration statt Telefon: Ex-DHB-Star Christian Schwarzer (55). (Archivbild) © JACQUES DEMARTHON / AFP

15. Januar, 6.32 Uhr: Deutschlands Handballer starten gegen Polen in die WM

Die deutschen Handballer wollen mit einem Sieg zum WM-Auftakt die Medaillenmission erfolgreich eröffnen. Im ersten Vorrundenspiel gegen Polen ist die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason (65) an diesem Mittwoch (20.30 Uhr) im dänischen Herning klarer Favorit. Allerdings waren die mauen Auftritte in den Testspielen gegen Brasilien ein Warnschuss für das DHB-Team, das die erste WM-Medaille seit dem Titel 2007 anstrebt.

Für Deutschlands Handballer beginnt das Abenteuer Weltmeisterschaft. Zum Auftakt ist das Team von Bundestrainer Alfred Gislason (65) klarer Favorit. © RONNY HARTMANN / AFP

14. Januar, 22.18 Uhr: Gold-Favorit Dänemark feiert Auftaktsieg

Nach Frankreich konnte auch Titelanwärter Dänemark zum WM-Auftakt überzeugen und einen klaren 47:22-Erfolg gegen Algerien feiern. Welthandballer Gidsel vom deutschen Vizemeister Füchse Berlin war mit zehn Toren bester Werfer für die Dänen, die bei der Endrunde ihren vierten Titelgewinn in Serie nach 2019, 2021 und 2023 anstreben.

Mathias Gidsel (r.) und seine Dänen sind ganz souverän ins Turnier gestartet. © Soeren Stache/dpa

14. Januar, 21.10 Uhr: Frankreich und Italien siegen zum WM-Auftakt

Rekordchampion Frankreich hat gleich zum Auftakt der Handball-WM ein sportliches Ausrufezeichen gesetzt. Der sechsmalige Weltmeister feierte gegen Katar einen 37:19 (18:10)-Kantersieg und untermauerte damit seine Medaillenambitionen. Weitere Vorrundengegner des Europameisters in der Gruppe C sind Österreich und Kuwait. Zuvor hatte Italien im ersten Spiel der Endrunde, die in Dänemark, Kroatien und Norwegen ausgetragen wird, für eine Überraschung gesorgt. Der WM-Neuling besiegte Tunesien mit 32:25 (17:11) und hat damit in der Gruppe B gute Chancen auf das Weiterkommen.