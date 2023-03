Gelingt dem HC Elbflorenz eine Überraschung? Am Samstag steigt das Ostderby in Eisenach

Dresden - Für den HC Elbflorenz steht am morgigen Samstagabend das nächste Spiel gegen ein Spitzenteam der 2. Liga an. Nach dem Sieg bei Liga-Krösus Balingen, den Niederlagen gegen Nordhorn (5.) und Lübbecke (3.) gilt es nun im Ostderby beim Tabellen-Zweiten ThSV Eisenach.

Vielleicht gelingt Elbflorenz am Samstag in Thüringen ja noch so eine Überraschung wie vor vier Wochen in Balingen ...