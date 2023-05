HC Elbflorenz beendet Pleiten-Serie und macht den Klassenerhalt perfekt!

Der HC Elbflorenz hat sich am Samstagabend im Ostduell beim HC Empor Rostock mit 35:33 durchgesetzt und damit den Klassenerhalt perfekt gemacht.

Von Jens Maßlich

Rostock - Endlich wieder ein Sieg in einem Pflichtspiel! Der HC Elbflorenz hat sich am heutigen Samstagabend mit 35:33 (17:15) im Ostduell beim HC Empor Rostock durchgesetzt, den Klassenerhalt perfekt gemacht und erstmals nach fünf Pflichtspiel-Niederlagen in Serie wieder einen Erfolg gefeiert.

Christodoulos Mylonas (2.v.l.) und seine Kollegen konnten die Negativserie in Rostock beenden. © Peter Krüger Von "frei aufspielen" war vor dem Spiel bei den Dresdnern die Rede. Dass das in der aktuellen Situation nicht so einfach ist, war klar. Und natürlich waren auch in der Rostocker Stadthalle wieder viele leichte Fehler und zu einfach verworfene Bälle dabei. Trotzdem ging es mit einer Zwei-Tore-Führung in die Halbzeitpause. In den 30 Minuten davor lieferten sich beide Klubs ein vielleicht nicht hochklassiges, aber offenes Ostduell. Es dauerte bis zur 8. Minute, dass Dresden erstmals in Führung ging. Lukas Wucherpfennig traf zum 6:5 für die Tiger und 14 Minuten später zum 13:12 - Dresdens zweiter Führung in diesem Spiel. HC Elbflorenz Noch immer nicht gerettet: HC Elbflorenz taumelt weiter und verliert auch in Essen! Die wurde im Gegensatz zur ersten nicht wieder allzu schnell hergeschenkt und kurzzeitig sogar auf drei Tore ausgebaut. Marek Vanco und Sebastian Greß hatten mit jeweils vier Toren erheblichen Anteil daran, wie auch die beiden Torhüter.

Der HC Elbflorenz macht es in der Schlussphase noch einmal spannend