Tolle Stimmung! HC Elbflorenz verabschiedet sich mit Sieg gegen den Meister aus der Saison

Dresden - Versöhnlicher Saisonabschluss für den HC Elbflorenz . Die zum letzten Mal von Rico Göde als Chefcoach betreuten Dresdner schlugen Zweitliga-Meister HBW Balingen-Weilstetten mit 32:31 (15:12). Der 12. Saisonsieg änderte allerdings nichts mehr am enttäuschenden 16. Tabellenplatz.

Philip Jungemann (M.) gelang das 1000. Saisontor des HCE. © Lutz Hentschel

Mitte der ersten Hälfte überzeugten die Gastgeber mit einer starken Phase von 8:1 Toren in 8 Minuten.

Kapitän Sebastian Greß glich mit einem Doppelschlag zum 6:6 aus. Lukas Wucherpfennig erzielte per Siebenmeter die erste Dresdner Führung - 7:6. Nach 22 Minuten hieß es 12:7.

Den Balingern, die schon länger als Zweitliga-Meister und damit Bundesliga-Aufsteiger feststehen, merkte man allerdings auch die Nachwirkungen der ersten Partys in den vergangenen Tagen an. Der eingewechselte Elbflorenz-Keeper Max Mohs parierte kurz vor der Pause einen Siebenmeter der Gäste.



Wie gewonnen, so zerronnen: In neun Minuten zu Beginn der zweiten Hälfte verspielten die Dresdner ihren Vorsprung - 20:20.

Philip Jungemann gelang mit dem 21:20 das 1000. Saisontor des HCE. Danach gerieten die Hausherren in Rückstand, hieß es 22:25.

Doch die "Tiger" rissen das Spiel in der Schlussphase wieder an sich. Ivar Stavast erzielte in der letzten Minute vor 1490 jubelnden Zuschauern den Siegtreffer zum 32:31.