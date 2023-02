HC Elbflorenz verpasst nach bitterer Schlussphase die Überraschung!

Und setzten noch zwei drauf: Stavast und Klepp glichen nach einem 8:10-Rückstand zum 10:10 aus. Doch anschließend mehrten sich bei den Dresdnern wieder die Fehler. Mit 13:16 ging es in die Pause.

Nach über neun Minuten ohne Treffer verkürzte Ivar Stavast auf 5:8. Dass es besser geht, zeigten die Gäste wenig später mit drei Toren in 80 Sekunden.

Danach aber herrschte Flaute im Angriff des HCE. Nordhorn bestrafte die Fehler der Dresdner konsequent und zog davon. Lukas Wucherpfennig scheiterte in dieser Phase auch mit einem Siebenmeter an HSG-Keeper Björn Buhrmester.

Julian Possehl (2.v.r.) bereitete seinem künftigen Arbeitgeber defensiv wie offensiv Probleme. © Mathias M. Lehmann

Es blieb auch in der zweiten Hälfte eng. Weil der HCE, wie von Keeper Marius Noack gefordert, "nicht abreißen ließ".

Nachdem Wucherpfennig auch mit seinem zweiten Siebenmeter gescheitert war, kam Julius Dierberg aufs Feld. Der Linksaußen, der am Sonntag noch mit einem dicken Knie ausgewechselt werden musste, machte es besser und verwandelte zweimal von der Linie.

Dierberg legte noch ein Feldtor nach, der HCE führte in der 52. Minute mit 27:26. Doch ausgerechnet Nordhorns Julian Possehl, der im Sommer nach Dresden wechseln wird, glich postwendend zum 27:27 aus. Mit vier weiteren Treffern in Folge machten die Gastgeber in der Schlussphase alles klar.

Erfolgreichste Dresdner Werfer waren Mindaugas Dumcius (7 Tore) und Ivar Stavast (5).