HC Elbflorenz zeigt vor Lübbecke-Spiel Selbstvertrauen: "Können jeden Gegner schlagen!"

Dresden - Der HC Elbflorenz schließt am Sonntag die englische Woche in der 2. Bundesliga ab. Nach dem Heimsieg gegen Bietigheim (33:31) und der Niederlage in Nordhorn (28:31) empfangen die Dresdner Handballer jetzt den Tabellen-Vierten TuS N-Lübbecke.