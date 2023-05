Katastrophen-Saison des HC Elbflorenz biegt auf die Zielgerade ein

"Wenn wir mit Minus zwei oder drei Toren in die Halbzeit gehen, sieht das Spiel am Ende besser für uns aus. So laufen wir aber immer dem großen Rückstand hinterher, müssen immer kämpfen, kämpfen und noch mal kämpfen", bilanzierte auch Philip Jungemann (25).

Ratlos: Trainer Rico Göde (41). © Matthias M. Lehmann

"Wäre mir egal gewesen, wenn es jemand anderes gewesen wäre, Hauptsache, wir hätten was mitgenommen. Jetzt stehen wir wieder mit leeren Händen da, was nicht so pralle ist, weil wir noch im Abstiegskampf stecken", so Jungemann.

Da aber Abstiegs-Kontrahent Konstanz gleichzeitig in Nordhorn verlor, ist der Klassenerhalt drei Spieltage vor Schluss nur noch rechnerisch zu nehmen. Denn der HCE hat sechs Zähler Vorsprung und das deutlich bessere Torverhältnis.

Ein Sieg am Samstag im heißen Ost-Duell beim Vorletzten Rostock würde aber nicht nur mit Blick auf die Tabelle für einen deutlichen Stimmungsaufheller sorgen.