KI als Pfarrer oder Therapeut? SC DHfK-Spieler Lukas Binder machte den Test!

Kann KI eine menschliche Bezugsperson ersetzen? SC DHfK-Handballprofi Lukas Binder und seine Frau Tanja vertrauten sich den künstlichen Seelsorgern an.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Die ARD-Doku "Better Than Human? Leben mit KI" geht der Frage auf den Grund, ob künstliche Intelligenz eine menschliche Bezugsperson ersetzen kann. Auch SC DHfK-Handballprofi Lukas Binder (31) und seine Frau Tanja vertrauten sich den künstlichen Seelsorgern an.

Im Rahmen des Experiments nahm die Doku drei verschiedene Rollen einer menschlichen Bezugsperson ein. So versuchte sie als Pfarrer, beste Freundin und Therapeut zu überzeugen. © MDR/DRIVE beta/Benjamin Kahlmeyer "Ich glaube eine KI kann für viele Menschen die Bezugsperson ersetzen, ja", gestand Binder in der ARD-Doku "Better Than Human?" "Bei mir besteht auf jeden Fall die Gefahr, dass ich lieber die KI als besten Freund, beste Freundin nutze." Nach einer Fehlgeburt erwartete das Paar sein erstes Kind. Auch wenn sich die beiden zu dem Zeitpunkt schon auf ihr Töchterchen freuten, habe ihnen die schwere Zeit noch in den Knochen gesteckt, wie die werdende Mutter erklärte. Im Rahmen des Experiments wollten auch sie sich den verschiedenen KI-Charakteren anvertrauen. Diese nahmen jeweils die Rolle eines Pfarrers, einer besten Freundin und eines Therapeuten ein. Schon vom ersten Eindruck des künstlichen Pfarrers war das Paar begeistert. Die Antwort auf die Frage, was das Schicksal ihres verstorbenen Kindes gewesen sein soll, rührte Tanja zu Tränen. Auch insgesamt seien die beiden mit dem ersten Versuch zufrieden gewesen, sodass sie sogar ziemlich schnell das Gefühl gehabt hätten, mit einem echten Menschen zu schreiben. "Also man malt sich dann wirklich so einen Menschen aus", staunte Tanja.

Lukas Binder: "Tanja möchte viel mehr Sex. Vor allem seit sie schwanger ist!"