Leipzigs Cheftrainer nach Sieg gegen HCE: "Jede Spiel für uns weiterhin ein Endspiel"

Leipzig - Zum ersten Mal in diesem Jahr konnten die Fans des SC DHfK Leipzig am Donnerstagabend einen Heimsieg ihres Teams feiern und blieben anders als sonst an vielen Spieltagen auch nach dem Abpfiff noch längere Zeit in der Quarterback Immobilien Arena, um anzustoßen. Dabei sicherten sich die Sachsen zwar zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf, gaben das Spiel gegen den HC Erlangen zum Schluss jedoch beinahe aus der Hand.

Konnte am Donnerstag mit seiner Mannschaft den ersten Heimsieg des Jahres feiern: Leipzigs Cheftrainer Frank Carstens (55). © Picture Point/ Sven Sonntag

"Die Systeme, die wir heute gespielt haben, sind eigentlich alle wegverteidigt worden, da konnten wir kaum überraschen, Erlangen war hervorragend vorbereitet", so Leipzigs Cheftrainer Frank Carstens (55) nach dem Abpfiff. "Ausspielen konnten wir wenig, wir mussten dann über individuelle Aktionen kommen."

Von einer Serie wollte Carstens anhand von 3:1 Punkten aus den letzten beiden Spielen jedoch noch nicht sprechen: "Ich weiß, dass im Mai immer unglaubliche Dinge passieren, in dieser Bundesliga. Gerade wenn Mannschaften aus dem Keller beteiligt sind, da kommen Ergebnisse zustande, die sind verrückt."

Deswegen sei es besser, die Tabelle zunächst außen vorzulassen: "Letztlich ist jedes Spiel für uns weiterhin ein Endspiel. Und dann kommt noch dazu, dass andere auch Federn lassen müssen."

Sehr zufrieden zeigte sich der Cheftrainer mit der deutlich gesunkenen Anzahl an technischen Fehlern und auch der verhältnismäßig besseren Chancenverwertung seiner Mannschaft.