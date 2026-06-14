13.06.2026 14:20 Champions League live: SC Magdeburg mit starker Anfangsphase im Spiel um Bronze

Nach der bitteren Niederlage im Halbfinale am gestrigen Tag geht es heute für den SCM im Spiel um Platz drei gegen Aalborg.

Von Thorben Latzel

Einen Tag nach der bitteren Niederlage im Champions-League-Halbfinale, geht es für den SC Magdeburg direkt weiter. Um 15 Uhr muss die Mannschaft von Bennet Wiegert im letzten Saisonspiel nochmal alles auf der Platte lassen, um sich gegen Aalborg zumindest den dritten Platz sichern zu können. Für viele SCM-Akteure ist es der letzte Tanz im grün-roten Dress. In unserem Liveticker erfahrt Ihr alle wichtigen Informationen.

15:31 Uhr: Die Elbestädter können mit der Leistung bislang sehr zufrieden sein. In der Defensive arbeitet jeder für das Team, Matej Mandic hat einen exzellenten Tag erwischt und offensiv haben die Magebdurger viele belebende Elemente.

15:28 Uhr: Fünf Minuten lang hatte Aalborg hier keinen Treffer mehr bejubeln dürfen, in Minute 23 sorgt dann ein Siebenmeter zumindest für das neunte Tor.

15:26 Uhr: Aalborg muss aufpassen, dass sie das Spiel in dieser Phase nicht aus der Hand geben. Der SCM hat sich mit dem 13:8 mittlerweile eine deutliche Führung erarbeiten können und wirken besonders offensiv extrem frisch.

15:23 Uhr: Wichtig für Magdeburg: Keeper Matej Mandic ist voll im Spiel. In den ersten 20 Minuten kommt der 24-Jährige bereits auf fünf Paraden.

15:22 Uhr: Der SCM ist hier immer besser im Spiel und kann die Führung aktuell verwalten. Aalborg fällt im Moment besonders in der Offensive zu wenig ein.

15:18 Uhr: Jetzt dreht der SCM richtig auf! Wieder verwerfen die Nordlichter, auf der anderen Seite kann Tim Hornke mit seinem ersten Treffer an diesem Nachmittag für das 10:6 sorgen. Aalborg ist in den letzten Minuten etwas unkonzentrierter geworden und nimmt eine Auszeit.

15.17 Uhr: Drei-Tore-Führung für den SC Magdeburg

Der SCM geht das erste Mal mit drei Toren in Führung. Dafür sorgen erst ein Stürmerfoul aufseiten von Aalborg und dann eine starke Parade von Mandic, während der SCM das eigene Offensivspiel souverän ausspielt.

15:13 Uhr: Die ersten zehn Minuten sind gespielt und von der Enttäuschung des gestrigen Tages ist bis hierhin nichts zu spüren. Es ist hier viel Tempo drin, der Ball läuft gut und man merkt beiden Mannschaften die Spielfreude an.

15:10 Uhr: Bei Aalborg geht im Angriff aktuell viel über Juri Knorr. In der achten Minute sorgt der Deutsche für das 4:4.

15:08 Uhr: Beide Mannschaften wirken wach und konzentriert. Die Anfangsphase gestaltet sich dynamisch, beide Teams sind in den Offensivbemühungen bislang erfolgreich.

15:05 Uhr: Erste Zwei-Minuten-Strafe für Aalborg nach Foul an Kristjánsson, der trotz schmerzhaftem Sturz auf die Schulter natürlich weitermacht und direkt zur 2:1-Führung einwirft.

15:02 Uhr: Gísli Kristjánsson eröffnet die Partie für den SCM, doch auch die Dänen bekommen ihren Angriff zum 1:1 durch. Im Tor der Elbestädter steht zu Beginn dieser Partie Matej Mandic.

14. Juni, 15.01 Uhr: Spiel um Platz drei in der Champions League beginnt

Das Spiel geht los! Die Enttäuschung des gestrigen Tages muss jetzt vergessen sein, für beide Mannschaften geht es um Bronze.

14. Juni, 14.54 Uhr: Der SCM und Aalborg laufen ein

Unter tosendem Beifall kommen die beiden Mannschaften auf die Platte.

14. Juni, 14.47 Uhr: Anspannung steigt in Köln

Auch vor diesem Duell sorgen musikalische Einlagen für die richtige Stimmung. Die Anspannung in der Kölner Lanxess Arena steigt.

14. Juni, 14.39 Uhr: Mit Aalborg wartet eine Spitzenmannschaft auf den SCM

Auch für Aalborg geht es natürlich darum, in diesem Spiel Schadensbegrenzung zu betreiben. Die Nordlichter zwangen den FC Barcelona am gestrigen Tag sogar bis in die Verlängerung, dort konnten sie das Tempo der Spanier allerdings nicht mitgehen und mussten sich am Ende mit 32:37 geschlagen geben. "Das ist so das Spiel zweier enttäuschten Mannschaften", beschreibt Tim Hornke die Gefühlslage vor dem Duell.

14. Juni, 14.33 Uhr: "Es soll zumindest Bronze werden": Letzter Auftritt einiger SCM-Akteure

Für viele der Magdeburger Profis ist es der letzte Auftritt in grün-roten Farben. Dazu gehört auch Sergey Hernández, der sich einen anderen Abschied vorgestellt hatte: "Es fühlt sich gerade ziemlich schlecht an, das Finale verpasst zu haben. Als Torhüter kannst du der Held sein – und manchmal musst du damit klarkommen, dass du es nicht bist. Aber jeder einzelne von uns wird von diesem Spiel etwas mitnehmen. Ich wollte mich aus Magdeburg mit einem Titel verabschieden, jetzt soll es wenigstens Bronze werden", blickte der Keeper auf das kommende Spiel.

14. Juni, 14.26 Uhr: SC Magdeburg muss Niederlage abschütteln

Das Wochenende hatten sich die Verantwortlichen beim SCM natürlich anders vorgestellt. Die 35:40-Niederlage gegen die Füchse war eine herbe Enttäuschung. Die Partie bewegte sich lange Zeit auf Augenhöhe, doch in der Schlussphase verzweifelten die Elbestädter immer häufiger am überragenden Berliner Schlussmann, Dejan Milosavljev. Zeit zum Durchatmen haben die Grün-Roten jetzt allerdings nicht. Mit Aalborg wartet in diesem Spiel um Platz drei ein weiterer Weltklasse-Gegner auf Magdeburg. "Für uns geht es jetzt darum, weiter zu machen. Wir haben keine andere Wahl. Morgen wird uns wieder alles abverlangt. Und das ist auch das Gute im Handball – es geht immer weiter", sagte Felix Claar nach dem verlorenen Spiel.

Für Magnus Saugstrup (l., 29) und seinen SCM geht es heute noch um die Bronzemedaille. © Marius Becker/dpa

Köln - In einem Spiel auf allerhöchstem Niveau hat der SC Magdeburg am Ende das Nachsehen und verliert das Champions-League-Halbfinale mit 35:40 (17:19) gegen die Füchse Berlin. Besonders in der Schlussphase schienen die Elbestädter wie ausgewechselt.

Besonders den MVP der abgelaufenen Bundesliga-Saison bekam der SCM kaum unter Kontrolle: Mathias Gidsel (m., 27) © Marius Becker/dpa In einem packenden deutschen Champions-League-Duell muss der SC Magdeburg am Ende die verdiente Niederlage hinnehmen. Die Füchse agierten in den letzten zehn Minuten dieses Halbfinals gnadenlos, während die Mannschaft von Bennet Wiegert wie ausgewechselt wirkte. "Das war ein verdienter Sieg für die Füchse. Es ist kein Geheimnis, dass wir extrem unglücklich über dieses Resultat sind, aber das ist Teil dieses Sports, den wir so lieben", sagte der SCM-Coach in der anschließenden PK. Dabei sah es das ganze Spiel lang so aus, als würde sich diese Begegnung erst in den letzten Minuten entscheiden. In der ersten Hälfte wurden die Zuschauer Zeuge eines echten Spektakels, in dem beide Mannschaften mit offenem Visier in die Partie gingen und keine Zeichen der Hemmung vorhanden waren. HC Elbflorenz HCE-Coach Haber schickt Kampfansage an Absteiger Leipzig Die Hauptstädter behielten über die meiste Zeit zwar die Führung, doch die Grün-Roten blieben dran und konnten in der 48. sogar selbst in Führung gehen (33:32). Ironischerweise sorgte dieser Treffer scheinbar für eine Blockade beim SCM, denn ganze zehn Minuten lang durften sie kein einziges Tor mehr bejubeln, auch weil der Berliner Schlussmann Dejan Milosavljev nochmal aufdrehte. Die Füchse trafen in dieser Phase munter weiter, sodass Magdeburg sich am Ende mit 35:40 geschlagen geben musste. Die Mission Titelverteidigung ist für den SC Magdeburg damit gescheitert. Jetzt geht es für die Mannschaft von Bennet Wiegert darum, Schadensbegrenzung zu betreiben. Im Spiel um Platz drei treffen die Elbestädter am Sonntag (15 Uhr) entweder auf Aalborg oder den FC Barcelona.

Wir berichteten im Live-Ticker. Den gibt es hier zum Lesen:

16.41 Uhr: SC Magdeburg verliert Halbfinale und spielt am Sonntag um Platz drei

Kurz nach diesem Treffer dann der Schlusspfiff. Der SC Magdeburg muss sich am Ende mit 35:40 geschlagen geben.

16.39 Uhr: Dejan Milosavljev sorgt für Entscheidung

Mit noch einer Minute auf der Uhr geht der SCM mit einem freien Tor in das Angriffsspiel, bringt den eigenen Angriff allerdings nicht durch, wodurch Dejan Milosavljev auf's freie Tor werfen kann und zum 40:35-Endstand trifft.

16.37 Uhr: Endlich mal wieder ein Lebenszeichen des SCM, das vermeintlich zu spät kommt. Zwei schnelle Treffer sorgen für das 35:38, doch die Zeit rennt ihnen davon.

16:34 Uhr: Das könnte die Entscheidung sein: Dejan Milosavljev pariert abermals einen Wurf der Magdeburger. Gidsel bedankt sich im Angriff in Form des 38. Berliner Treffers an diesem Abend.

16.31 Uhr: Füchse Berlin gehen mit drei in Führung

Der SC Magdeburg bekommt im Angriff das Stürmerfoul gegen sich gepfiffen und muss dabei zusehen, wie die Berliner zur Drei-Tore-Führung einwerfen (33:36). Mittlerweile ist die Mannschaft von Bennet Wiegert jetzt seit sieben Minuten ohne Tor.

16.28 Uhr: Jetzt kann es ganz bitter werden für den SC Magdeburg. Auch Felix Claar schafft es nicht den Ball am Füchse-Schlussmann vorbeizubringen. Die Hauptstädter können das aber nicht für die dreifache Führung nutzen, sondern werfen nur ans Außennetz.

16.26 Uhr: Matthias Musche kommt aus zu spitzem Winkel zum Wurf und scheitert am Berliner Keeper. Die Füchse lassen sich nicht zweimal bitten und machen das 35:33.

16.24 Uhr: Einen Abstimmungsfehler in der Offensive der Elbestädter können die Berliner ausnutzen und gehen wieder mit 34:33 in Führung. Hier ist völlig offen, wer am Ende dieses Spiel für sich entscheiden wird.

16.22 Uhr: Und diesen kann Magnusson zur 33:32-Führung nutzen.

16.21 Uhr: Die Füchse kommen mit dem Schrecken davon. Es gibt nur Siebenmeter und eine Zwei-Minuten-Strafe für Herburger.

16:21 Uhr: Aktuell checken die Schiedsrichter eine mögliche rote Karte für Berlin.