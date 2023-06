Die Reise geht weiter: SC Magdeburg fährt als Vizemeister zum Final Four der Königsklasse

Wetzlar - Am Ende hat es nicht für die Titelverteidigung gereicht, doch der neue Vizemeister SC Magdeburg schließt die Bundesligasaison mit einem Sieg ab.

Kay Smits (26) war mit zehn Treffern der beste Schütze Magdeburgs. (Archievbild) © Marco Wolf/dpa

Bei der HSG Wetzlar gewannen die Grün-Roten am Sonntag mit 35:30 (18:15) und präsentierten sich eine Woche vor dem Final Four der Champions League in ordentlicher Form. Bester Magdeburger Schütze war Kay Smits (26) mit zehn Treffern.

Magdeburg führte in einer temporeichen Partie früh mit drei Toren, vergab aber ebenso wie Wetzlar noch weitere Würfe und hätte höher führen können (4:1/4.).

Die Gastgeber nutzten Magdeburger Fehler und glichen schließlich aus (7:7/12.). Nach einer Auszeit kam der SCM nur langsam wieder in die Spur, führte zur Pause knapp.

Nach dem Seitenwechsel behielt die Partie das hohe Tempo, keine Seite konnte dies jedoch voll ausnutzen. Nur allmählich setzte sich Magdeburg ab, führte schließlich mit sieben Treffern (26:19/41.). Die HSG verkürzte zwar noch einmal, doch am Ende blieb es beim Magdeburger Sieg.