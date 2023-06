Sensation! Der SC Magdeburg steht im Finale der Champions League

Magdeburgs Gisli Thorgeir Kristjansson liegt nach einem Zusammenprall am Boden und wird behandelt. Das Spiel ging für ihn nicht weiter. © Marius Becker/dpa

Der Klub setzte sich am Samstag beim Final Four in der Lanxess Arena in Köln in einem hochdramatischen Spiel mit 40:39 (38:38, 31:31, 16:18) nach Sieben-Meter-Werfen gegen den FC Barcelona durch.

Damit schmiss das Team von Trainer Bennet Wiegert mit Barca nicht nur den Rekordsieger, sondern auch den Titelverteidiger raus.

Allerdings trübt die Verletzung von Star-Spieler Gisli Thorgeir Kristjansson die Freude. Vier Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit lag der Spielmacher des SCM am Boden, musste minutenlang behandelt werden, die Sanitäter stürmten aufs Feld.

Gestützt und mit schmerzverzerrtem Gesicht verließ er die Halle. Seine Mitspieler zeigten eine unglaubliche Reaktion. Statt Schockstarre standen sie noch enger zusammen, kämpften für ihren Top-Mann.