Jetzt wird gefeiert! Magdeburg empfängt Handball-Helden heute am Rathaus

Magdeburg - Der Champions-League-Sieger SC Magdeburg wird an diesem Montagnachmittag im Rathaus der Landeshauptstadt in Sachsen-Anhalt empfangen.

Große Freunde bei den Spielern des SCM nach dem Sieg gegen den Industria Kielce. © Marius Becker/dpa

Das teilte die Landeshauptstadt am Sonntagabend per Twitter mit. Gegen 17.30 Uhr wird dann das Team um Cheftrainer Bennet Wiegert (41) von der Oberbürgermeisterin Simone Borris (60) im Magdeburger Rathaus erwartet, um sich in das Goldene Buch der Stadt einzutragen.

"Magdeburg gratuliert dem gesamten Team des SCM zum Gewinn der Champions League", so die Oberbürgermeisterin.

"Mit dem Finalsieg gegen Kielce haben unsere Handballer einmal mehr ihre beeindruckenden Leistungen, ihre Nervenstärke und ihre Kontinuität in dieser Saison unter Beweis gestellt", lobt Borris die Magdeburger Handballer.

Später werden die Handball-Helden des SCM dann von mehreren Tausend Fans am Rathaus-Balkon ordentlich gefeiert.