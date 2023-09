Missglückter Start: SCM verliert auf dem Weg zur Titelverteidigung

Magdeburg – An heutigen Donnerstagabend ist dem SC Magdeburg der erhoffte erfolgreiche Start zur Titelverteidigung in der Champions League misslungen. Im ersten Gruppenspiel gegen den ungarischen Spitzenklub und Double-Gewinner Telekom Veszprém HC unterlagen die Grün-Roten in einem mitreißenden Spiel mit 28:33 (18:21).