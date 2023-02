Nächster Sieg in der Handball-Bundesliga: SC Magdeburg müht sich gegen HSV Hamburg ab

Kay Smits (25, r.) war mit zwölf Toren bester SCM-Spieler. © Eroll Popova/dpa

Gegen den HSV Hamburg siegten die Magdeburger am Sonntagnachmittag trotz großer Probleme vor 6600 Zuschauern mit 32:28 (15:15). Bester Magdeburger Schütze war Kay Smits (25) mit zwölf Toren.

Magdeburg kam nicht gut in die Partie, kassierte unglückliche Gegentreffer und agierte im Angriff teils fahrig. Dennoch setzten sich die Gäste nicht ab, der SCM blieb stets in Schlagdistanz, kam aber weiter nicht in die Partie (7:7/14.).

Die Gäste zogen sich stets schnell zurück, zwangen Magdeburg ins Positionsspiel - und das war zu fehlerhaft und deshalb kamen die Hausherren zur Halbzeit über ein Unentschieden nicht hinaus.

Auch nach der Pause tat sich der SCM im Angriff schwer, kam nicht recht in Schwung und vergab zu viele Bälle. Hamburg zog auf drei Tore weg (18:21/40.).

Nach einer Auszeit kam der SCM zumindest zum Ausgleich und drehte die Partie zehn Minuten vor Schluss (25:24).