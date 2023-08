SCM auf dem "Walk of Fame": Handballer mit Bronze-Platte geehrt

Am Montag wurde eine weitere Bronze-Platte auf dem Magdeburger "Sports Walk of Fame" enthüllt. Sie ist zu Ehren des SC Magdeburgs. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

"Unsere Handballer vom SC Magdeburg zeigen seit Jahren, dass sie auf internationalem Parkett nicht nur mithalten, sondern auch triumphieren können", sagte Oberbürgermeisterin Simone Borris (60, parteilos) am Montag.

Die Würdigung wurde für den Champions-League-Triumph des SCM zum Ende der vergangenen Spielzeit vergeben.

Die erste Platte war vor zwei Jahren für den Gewinn der European League eingelassen worden. Nach dem Vorbild des "Walk of Fame" von Los Angeles werden seit 2007 herausragende Sportlerinnen und Sportler in Magdeburg mit in den Bordstein eingelassenen Granit-Bronze-Platten gewürdigt, auf denen ihr Name und das Jahr ihres Erfolges vermerkt